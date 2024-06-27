В случае военной ситуации жители Латвии смогут укрыться в убежищах, однако им запрещено брать туда своих домашних питомцев. Об этом сообщает RUS.LSM.lv со ссылкой на Службу новостей Латвийского радио 4.

В руководстве "Что делать в случае войны", подготовленном Министерством обороны Латвии на основе пособия Украинского центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, в случае чрезвычайной военной ситуации люди не должны брать с собой в убежище животных.

Представитель Продовольственно-ветеринарной службы Майрита Риекстиня сообщила, что не располагает информацией, почему такое требование включено в правила, однако призывала владельцев животных ответственно относиться к своим питомцам.

Глава управления Гражданской обороны Государственной пожарно-спасательной службы Улдис Кеверс, в свою очередь, заявил, что в Латвии недостаточно убежищ для всего населения. По его словам, поведение животного в убежище может быть непредсказуемым и представлять дополнительную опасность для тех, кто там находится. Кроме того, оно может занимать место, которое нужно кому-то из людей.

"Поэтому мы советуем оставить своих питомцев дома до возвращения из бомбоубежищ", - говорит Кеверс.

В руководстве также содержатся рекомендации, как позаботиться о животных в случае возникновения военной угрозы: нужно подготовить запасы еды и воды, контейнер для переноски, поводок и намордник, документы и лекарства.

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