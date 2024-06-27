Foto: F64

В случае военной ситуации жители Латвии смогут укрыться в убежищах, однако им запрещено брать туда своих домашних питомцев. Об этом сообщает RUS.LSM.lv со ссылкой на Службу новостей Латвийского радио 4.

В руководстве "Что делать в случае войны", подготовленном Министерством обороны Латвии на основе пособия Украинского центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, в случае чрезвычайной военной ситуации люди не должны брать с собой в убежище животных.

Представитель Продовольственно-ветеринарной службы Майрита Риекстиня сообщила, что не располагает информацией, почему такое требование включено в правила, однако призывала владельцев животных ответственно относиться к своим питомцам.

Глава управления Гражданской обороны Государственной пожарно-спасательной службы Улдис Кеверс, в свою очередь, заявил, что в Латвии недостаточно убежищ для всего населения. По его словам, поведение животного в убежище может быть непредсказуемым и представлять дополнительную опасность для тех, кто там находится. Кроме того, оно может занимать место, которое нужно кому-то из людей.

"Поэтому мы советуем оставить своих питомцев дома до возвращения из бомбоубежищ", - говорит Кеверс.

В руководстве также содержатся рекомендации, как позаботиться о животных в случае возникновения военной угрозы: нужно подготовить запасы еды и воды, контейнер для переноски, поводок и намордник, документы и лекарства.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit