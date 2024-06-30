Со следующего учебного года история и социальные знания будут преподаваться в средней школе как отдельные предметы, решило во вторник правительство.
В настоящее время эти два предмета объединены в один курс "История и социальные знания I", объединяющий этику, религию, политику, философию, право, экономику и историю. Окончание курса является необходимым условием для дальнейшего изучения углубленных курсов "История II" и "Социальные знания II".
Однако такая схема вызвала недовольство общества преподавателей истории и социальных наук. По ее мнению, такое слияние наук "создало ряд проблем".
Как отметила руководитель Ассоциации учителей истории и социальных знаний Байба Атмане, прошел год с тех пор, как Министерство образования и науки дало зеленый свет разделению предметов, и 12 педагогов (пять - социальные обществознание и семь - история) заняты разработкой достижимых результатов, поправок к правилам Минобразования и программам. "В настоящее время я ставлю последние точки над i и, вероятно, они будут опубликованы на следующей неделе. После этого Государственный центр содержания образования пригласит всех на курсы, чтобы объяснить программы и дать дорожную карту по работе с ними", - рассказала Атмане в интервью газете Diena.
Министерство образования и науки (МОН) согласилось с тем, что слияние двух предметов не было успешным. Реализация курса показала, что содержание истории недостаточно конкретизировано и не дает четкого определения исторических процессов и событий, в которых должен ориентироваться ученик, говорится в проекте поправок.
Министерство также признает, что из-за разнообразия разделов предмета они изучаются поверхностно, не формируется понимание определенных процессов, их причинно-следственных связей и взаимосвязей.