Foto: Shutterstock

Со следующего учебного года история и социальные знания будут преподаваться в средней школе как отдельные предметы, решило во вторник правительство.

В настоящее время эти два предмета объединены в один курс "История и социальные знания I", объединяющий этику, религию, политику, философию, право, экономику и историю. Окончание курса является необходимым условием для дальнейшего изучения углубленных курсов "История II" и "Социальные знания II".

Однако такая схема вызвала недовольство общества преподавателей истории и социальных наук. По ее мнению, такое слияние наук "создало ряд проблем".

Как отметила руководитель Ассоциации учителей истории и социальных знаний Байба Атмане, прошел год с тех пор, как Министерство образования и науки дало зеленый свет разделению предметов, и 12 педагогов (пять - социальные обществознание и семь - история) заняты разработкой достижимых результатов, поправок к правилам Минобразования и программам. "В настоящее время я ставлю последние точки над i и, вероятно, они будут опубликованы на следующей неделе. После этого Государственный центр содержания образования пригласит всех на курсы, чтобы объяснить программы и дать дорожную карту по работе с ними", - рассказала Атмане в интервью газете Diena.

Министерство образования и науки (МОН) согласилось с тем, что слияние двух предметов не было успешным. Реализация курса показала, что содержание истории недостаточно конкретизировано и не дает четкого определения исторических процессов и событий, в которых должен ориентироваться ученик, говорится в проекте поправок.

Министерство также признает, что из-за разнообразия разделов предмета они изучаются поверхностно, не формируется понимание определенных процессов, их причинно-следственных связей и взаимосвязей.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit