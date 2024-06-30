Однако такая схема вызвала недовольство общества преподавателей истории и социальных наук. По ее мнению, такое слияние наук "создало ряд проблем".



Как отметила руководитель Ассоциации учителей истории и социальных знаний Байба Атмане, прошел год с тех пор, как Министерство образования и науки дало зеленый свет разделению предметов, и 12 педагогов (пять - социальные обществознание и семь - история) заняты разработкой достижимых результатов, поправок к правилам Минобразования и программам. "В настоящее время я ставлю последние точки над i и, вероятно, они будут опубликованы на следующей неделе. После этого Государственный центр содержания образования пригласит всех на курсы, чтобы объяснить программы и дать дорожную карту по работе с ними", - рассказала Атмане в интервью газете Diena.