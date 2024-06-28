Президент Латвии Эдгар Ринкевич провозгласил принятые Сеймом 13 июня поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, но в то же время оценил работу Сейма по реализации административно-территориальной реформы и достижению ее целей как незавершенную.

По словам советника Мартиньша Дрегериса, президент отмечает, что поправки к закону были необходимы для завершения работы над вопросом о Вараклянсколм крае.

28 мая 2021 года Конституционный суд вынес решение, в котором признал неконституционными нормы о включении Мурмастиенской волости, Вараклянской волости и города Варакляны в состав новообразованного Резекненского края.

В то же время Ринкевич отмечает, что во время разработки закона в него были включены предложения депутатов не объединять Аугшдаугавское, Елгавское, Южнокурземское, Резекненское и Вентспилсское самоуправления с прилегающими к ним городами.

Объединение планировалось провести в 2029 году, в результате чего в каждом из этих муниципалитетов должен был появиться центр развития регионального или национального значения, определенный критериями административно-территориальной реформы, но согласно принятому закону в 2029 году останутся муниципалитеты без центров развития регионального или национального значения, сказал президент Латвии.

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