В Риге установят 60 остановок общественного транспорта за 1,1 миллиона евро, постановил сегодня финансово-административный комитет Рижской думы.

За 1,1 млн евро планируется приобрести 60 навесов, разработать проектную документацию для установки или замены остановок общественного транспорта, установить остановки и обеспечить авторский и строительный надзор за соответствующими работами.

Окончательное решение о реализации проекта будет принято на заседании Рижской думы.

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