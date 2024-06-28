В ночь на пятницу в центре Риги и Даугавгриве столбики термометров оставались на отметке выше +20 градусов. Такую ночь синоптики называют тропической, и она стала первой для Латвии в этом году.

К 05.00 Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии зафиксировал в Даугавпилсе +14,2..+14,7, а в Мерсрагсе, Даугавгриве и центре Риги до +21,8..+22,1 градуса.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в Латвии похолодает, временами будут идти дожди.

В субботу ожидается переменная облачность, в Видземе и Латгале пройдет кратковременный дождь, возможны грозы. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, который в Юрмале и Риге перейдет в северный. Максимальная температура воздуха составит +22...+27 градусов, но в западной Курземе и на части Видземского побережья дневная температура не превысит +18...+21 градус.

Последний день июня будет преимущественно сухим и солнечным, с небольшим южным ветром, во второй половине дня в Курземе усилится юго-восточный ветер. В ночь на воскресенье температура опустится до +8...14 градусов, днем и вечером потеплеет до +24...29 градусов, на Курземском побережье Рижского залива местами будет до +22 градусов.

В понедельник, 1 июля, через Латвию пройдет циклон, а с запада страну пересечет холодный фронт. Согласно текущим прогнозам, ночь будет тропически теплой, а дневные максимальные температуры составят от +18 градусов на западном побережье Курземе до +33 градусов в восточной Латгале. Во многих местах возможны дожди и грозы, в том числе с градом.

В последующие дни температура не превысит +20...+25 градусов, более жаркая погода возможна в выходные.

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