Нынешняя коалиция, формирующая правительство, больше не стабильна, заявил лидер "Объединенного списка" (ОС) Эдвард Смилтенс в интервью программе "900 секунд" на канале TV3.

Говоря о ситуации в коалиции и правительстве, Смилтенс утверждает, что если бы в Сейме не было фракций ОС и Национального объединения, которые "конструктивно поддерживают [правительство] в решениях государственной важности", то часто возникали бы случаи, когда у коалиции не хватало бы голосов.

В правительстве наблюдается "хрупкость", и, как утверждает Смилтенс, это был сознательный выбор "Нового Единства" свергнуть свое собственное правительство, фактически сузив его. Большинство в правительстве находится на тонкой грани, когда важные решения принимать сложно.

По его словам, в настоящее время в политике идет закулисный поиск голосов, и ОС, как "конструктивная и государственно настроенная сила" не отказывается от голосования по важным для страны вопросам, помогая правительству работать.

В кулуарах предпринимаются попытки понять, можно ли расширить правительство. "Но такого понятия, как "расширение правительства", не существует - это либо это правительство, либо другое правительство", - сказал депутат.

По его мнению, слухи и интриги, которые нагнетаются в попытке взбаламутить политическую воду, свидетельствуют о фундаментальных проблемах внутри коалиции. По мнению Смилтенса, два партнера в правительстве сейчас либо пытаются дисциплинировать третьего партнера, либо открыто выражают свое недовольство им. "Эта коалиция больше не стабильна", - сказал он.

ОС считает, что правительство, сформированное после выборов, было лучшим - оно было стабильным и основывалось на национальных интересах. Если нынешнее правительство падет, ОС готов принять участие в формировании нового правительства, потому что у ОС есть возможности помочь стране развиваться.

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