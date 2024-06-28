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По прогнозам синоптиков, в Латвии сохраняется летняя погода, поэтому в пятницу после обеда и в выходные дни движение транспорта по направлению к морю будет очень интенсивным. Водители должны планировать на поездку дополнительное время или не ехать в часы пик, сообщает Latvijas Valsts celi.

В сети государственных дорог продолжаются активные ремонты, сейчас работы ведутся на 60 участках. Самые большие ограничения движения введены на Елгавском шоссе (А8) от Далбе до моста через Вирцаву и на Видземском шоссе (А2) от поворота на Цесис (Р20) до Ридзене.

Самые большие ограничения на главных государственных дорогах:

  • на Елгавском шоссе (А8):

от Риги до Яунолайне ограничение скорости 70 и 50 км/ч, примерное время проезда через участок ремонтных работ - 40 минут;

от Далбе до моста через Вирцаву, ограничение скорости 70 и 50 км/ч, до двух участков со светофорами, примерное время проезда через участок ремонтных работ - до часа;

  • на участке Видземского шоссе (А2) от поворота на Цесис (Р20) до Ридзене семь временных светофоров, организован локальный объезд, ограничения скорости 70 и 50 км/ч. Для проезда через этот участок требуется 45 минут;

  • вдоль дороги Лиепая - литовская граница (Руцава) (А11) от Лиепаи до Бернаты строится пешеходная и велосипедная инфраструктура, местами дорога сужается, установлено два временных светофора. Чтобы пересечь этот участок, потребуется 20 минут.

Самые большие ограничения на государственных региональных дорогах:

  • на участке дороги Инчукалнс–Ропажи–Икшкиле (Р10) от Кангари до Тинужи установлены знаки приоритета, введено ограничение скорости до 70 и 50 км/ч. Ожидаемое время проезда через этот участок - 43 минуты;

  • на участке дороги Вентспилс-Колка (Р124) от Вентспилса до Лиепене шесть участков со светофорами, ограничения скорости 70 и 50 км/ч. На проезд через этот участок потребуется 40 минут;

  • на участке дороги Умурга-Цесис-Ливи (Р14) от Сталбе (А3) до Цесиса четыре участка со светофорами, организован локальный объезд, введены ограничения скорости 70 и 50 км/ч. Чтобы проехать этот участок, нужно 40 минут;

  • на участке дороги Илуксте (Вирсайши) – Бебрене – Биржи (Р72) от Мазслати до Засы пять участков со светофорами, ограничение скорости 70 и 50 км/ч, время проезда этого участка - 40 минут;

  • на участке дороги Вентспилс-Дундага (Р77) от пересечения с региональной дорогой Вентспилс-Колка (Р124) до лесных дорог Риесту Дамбис и Отрайс Риесту Дамбис четыре участка со светофорами, ограничение скорости 70 и 50 км/ч. Ожидаемое время проезда участка ремонтных работ- 35 минут;

  • на дороге Кандава-Салдус (Р109) от Земите до Капукрогса движение регулируется пятью светофором, организован объезд. Скорость ограничена до 50 км/ч, расчетное время пересечения участка – 35 минут;

  • на участке дороги Валка-Руиена (Р22) от пересечения с Пуйкуле-Ренцени-Вевери (V112) до Карки разрешенная скорость - 50 км/ч, ожидаемое время пересечения участка - полчаса;

  • на участке дороги Алуксне-Апе (Р39) от Алсвики до Сапниши на трех участках движение регулируется светофорами или с помощью регулировщиков. Ограничение скорости 30, 50 и 70 км/ч. Ориентировочное время прохождения участка – полчаса;

  • на дороге Коцени-Лимбажи-Туя (P11) от Умурги до Иесалкая три участка со светофорами. Ограничение скорости 70 и 50 км/ч. Ориентировочное время прохождения участка – полчаса;

  • на участке дороги Скрунда-Айзпуте (Р117) в направлении Валтайки за Каздангой два участка со светофорами, ограничение скорости 50 км/ч. Ориентировочное время проезда через участок – полчаса;

  • на участке дороги Вецумниеки-Нерета-Субате (Р73) от Акнисте до Рите разрешенная скорость - 70 км/ч, ожидаемое время пересечения участка ремонтных работ - 27 минут.

  • на дороге Смилтене-Валка (P24) от Смилтене до дороги Бломе-Бирзули-Палсмане (V243), четыре участка со светофорами, ограничение скорости 50 и 70 км/ч. Ориентировочное время проезда - 20 минут.

Получить и передать информацию о происходящем на дорогах можно на бесплатный информационный телефон Latvijas Valsts ceļi 80005555. Карту ремонтных работ на государственных автодорогах можно найти на сайте Latvijas Valsts ceļi www.lvceli.lv.

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