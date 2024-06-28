В пятницу утром на нескольких участках железной дороги по техническим причинам задержаны и отменены поезда в направлении Огре, Айзкраукле и Лиелварде, сообщает АО Pasažieru vilciens (PV).

Поезд Айзкраукле (9.05) - Рига (10.30) стоит на железнодорожной станции Огре. Ожидаемая задержка составляет около 20 минут. Поезд Рига (8.07)-Айзкраукле (9.29) отменен на участке Огре-Айзкраукле. Поезд Айзкраукле (10.06)-Рига (11.30) отменяется.

Поезд Рига (8.48)-Лиелварде (9.44) следует с задержкой около 26 минут. Поезд будет следовать до станции Айзкраукле, а до станции Огре - по противоположному пути. Поезд Лиелварде (9.03) - Рига (10.10) отменен на участке Огре-Рига.

Поезд Даугавпилс (7.49)-Рига (11.10) будет курсировать со всеми остановками от станции Айзкраукле до станции Рига.

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