Foto: DELFI

В пятницу утром на нескольких участках железной дороги по техническим причинам задержаны и отменены поезда в направлении Огре, Айзкраукле и Лиелварде, сообщает АО Pasažieru vilciens (PV).

Поезд Айзкраукле (9.05) - Рига (10.30) стоит на железнодорожной станции Огре. Ожидаемая задержка составляет около 20 минут. Поезд Рига (8.07)-Айзкраукле (9.29) отменен на участке Огре-Айзкраукле. Поезд Айзкраукле (10.06)-Рига (11.30) отменяется.

Поезд Рига (8.48)-Лиелварде (9.44) следует с задержкой около 26 минут. Поезд будет следовать до станции Айзкраукле, а до станции Огре - по противоположному пути. Поезд Лиелварде (9.03) - Рига (10.10) отменен на участке Огре-Рига.

Поезд Даугавпилс (7.49)-Рига (11.10) будет курсировать со всеми остановками от станции Айзкраукле до станции Рига.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit