В пятницу Рижская дума поддержала досрочное прекращение депутатских полномочий бывшего мэра столицы Мартиньша Стакиса ("Прогрессивные").
Как пишет Стакис в своем заявлении председателю Рижской думы Вилнису Кирсису, он досрочно уходит с поста депутата Рижской думы, поскольку избран в Европарламент.
Стакис возглавлял Рижскую думу с 2020 по 2023 год.
С пятницы мандат депутата Рижской думы восстановлен бывшему министру культуры Агнесе Логиной ("Прогрессивные"). Она будет работать в финансово-административном комитете и комитете по образованию, культуре и спорту.
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