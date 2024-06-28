В пятницу Рижская дума поддержала досрочное прекращение депутатских полномочий бывшего мэра столицы Мартиньша Стакиса ("Прогрессивные").

Как пишет Стакис в своем заявлении председателю Рижской думы Вилнису Кирсису, он досрочно уходит с поста депутата Рижской думы, поскольку избран в Европарламент.

Стакис возглавлял Рижскую думу с 2020 по 2023 год.

С пятницы мандат депутата Рижской думы восстановлен бывшему министру культуры Агнесе Логиной ("Прогрессивные"). Она будет работать в финансово-административном комитете и комитете по образованию, культуре и спорту.

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