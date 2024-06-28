В ближайшие сутки Латвию с запада пересечет холодный атмосферный фронт, и в ночь на субботу во многих регионах пройдут дожди, прогнозируют синоптики.

Местами, с наибольшей вероятностью в Курземе, прогремят грозы, которые будут сопровождаться сильными ливнями и порывистым ветром. Температура воздуха ночью составит +16...+21 градус.

Днем солнце будет чередоваться с облаками, в отдельных районах Видземе и Латгале пройдет кратковременный дождь, на крайнем востоке страны возможны грозы.

Температура воздуха составит +22...+27 градусов, на западе Курземе и местами на Видземском побережье - +18...+21 градус.

В Риге ночью ожидается кратковременный дождь, возможны грозы, температура воздуха составит +20 градусов. День пройдет без осадков, воздух прогреется до +24 градусов, у моря - до +22 градусов.

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