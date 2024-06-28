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К концу июля планируется полностью завершить строительство забора на границе с Беларусью, включая болота и общественные водоемы, сообщили агентству LETA в Министерстве внутренних дел.

На этой неделе состоялось очередное заседание надзорного комитета по строительству инфраструктуры внешней границы.

В 2023 году было завершено строительство забора на границе с Беларусью на сухопутных участках протяженностью 112 км. В 2023 году также был введен в эксплуатацию 30-метровый тоннель, который значительно облегчает пограничный контроль на участке, где границу пересекает железнодорожная линия.

В этом году интенсивно продолжались и находятся в завершающей фазе работы по возведению забора вдоль публичных вод и других элементов инфраструктуры на всем протяжении 173 километров границы с Беларусью. В ближайший месяц осталось построить менее шести километров заграждения вдоль государственных вод протяженностью 32,46 километра.

Таким образом, будет завершен весь забор на границе с Беларусью. На сухопутных участках, где заграждение уже построено, интенсивно ведутся работы по созданию инфраструктуры: в рамках первого этапа строительных работ уже создано 21,94 километра полос патрулирования для легкового транспорта и пешеходных мостов. Завершено строительство 1,75 километра понтонных патрульных линий. Работы планируется завершить к концу 2024 года.

В этом году планируется построить шесть металлических вышек связи и подъездные дороги вдоль 16,7-километрового участка Даугавы на латвийско-белорусской границе. Три вышки находятся в стадии строительства, на двух ведутся подготовительные работы перед началом строительных работ. Эти вышки являются частью интеллектуальной национальной системы наблюдения за внешней сухопутной границей, которая создается для эффективной защиты границ Латвии и обеспечения интересов национальной безопасности. Работы на этом этапе планируется завершить к весне 2025 года.

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