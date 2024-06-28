Депутаты парламента от коалиционного Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) - спикер Сейма Дайга Миериня, а также Лига Клявиня - инициируют поправки к Закону "О высших школах", которые позволят избирать сроком на 5 лет ректором латвийского вуза гражданина страны ЕС, не владеющего государственным языком.

Сейчас Закон "О высших школах" открыт для рассмотрения по инициативе президента страны Эдгара Ринкевича. Глава государства подал поправки, предусматривающие снижение требований к владению латышским языком к иностранному академическому персоналу латвийских вузов. Цель законопроекта - привлечь в Латвию научные и преподавательские кадры мирового уровня.

Законопроект утвержден Сеймом в первом чтении.

Ко второму чтению депутаты от СЗК подали свою поправку. Предложение предусматривает, что на пять лет ректором латвийского вуза может быть избран граждан страны ЕС, не владеющий государственным языком. По истечении пятилетнего срока ректором вуза может быть переизбран человек, уже получивший сертификат о знании государственного языка в объеме, определенном Кабинетом министров.

Также депутаты от СЗК предлагают установить, что выпускные и государственные экзамены, а также разработка квалификационных, бакалаврских и магистерских диссертаций могут осуществляться на иностранном языке, который является одним из официальных языков других государств-членов ЕС.

В свою очередь, предложенные президентом поправки фактически устанавливают переходный период - до 1 января 2031 года - в течение которого в академической должности может работать иностранец, у которого владение государственным языком не соответствует объему, установленному нормативными актами. Президентский законопроект был утвержден в Сейме единогласно.

Однако оппозиционное Национальное объединение, проголосовав "за" в первом чтении, акцентировало, что во втором чтении законопроект "нужно улучшить". Депутат от Нацобъединения Илзе Индриксоне указала, что поправка Ринкевича предусматривает, что в течение шести лет "любой преподаватель может работать на академической должности, не выучив ни одного слова на латышском языке". Индриксоне считает, что фактически регулирование не ограничивает возможности и еще шесть лет не учить латышский язык, если преподаватель перейдет работать в другой вуз Латвии.

"Один из факторов, которые влияет на международную открытость высшего образования и науки Латвии - установленные в нормативных актах требования к академическому персоналу, в том числе требования о владении государственным языком. В ряде значимых исследований указано, что в отдельных случаях имеющиеся строгие требования могут создавать препятствия для международной конкурентоспособности высшего образования и науки Латвии. Действующее сейчас регулирование также допускает возможность высшим школам привлекать преподавательские силы, которые не владеют государственным языком на установленными нормативными актами уровнем и степенью. Это оставляет слишком много возможностей для противоречивых интерпретаций, которые могут ненадлежащим образом защищать государственный язык как ценность. Следует отметить, что высшим школам в своей деятельности нужно развивать науку, искусство и латышский язык. Эти задачи не являются взаимоисключающими, а взаимодополняющими и инклюзивными", - говорится в письме президента Президиуму Сейма.

Впереди - два чтения законопроекта в Сейме, поправки ко второму чтению депутаты могут подавать до 1 июля.

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