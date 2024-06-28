Полигон в Селии будет иметь важное значение для повышения обороноспособности страны и дальнейшего развития Национальных вооруженных сил (НВС), заявил президент Эдгар Ринкевич во время визита в Айзкраукльский край, на территории которого будет расположена часть полигона.

Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, осматривая место будущей базы военного полигона, Ринкевич подчеркнул, что его создание - одна из главных задач Министерства обороны.

По словам президента, это будет вклад Латвии в безопасность региона и важная домашняя работа по обеспечению приема союзников по НАТО, присутствие которых в Латвии значительно возрастет.

Ринкевич подчеркнул, что ждет активной работы Министерства обороны, НВС и других сторон по созданию полигона и проведения работ без задержек, чтобы Латвия выполнила свои обязательства перед союзниками.

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