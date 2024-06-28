Производство модульных пороховых зарядов артиллерийских боеприпасов в Латвии может начать работу в 2026 году, сообщил в сети "X" (бывший Twitter) министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные"), который сейчас находится с визитом в Италии, обсуждая, в том числе, и этот вопрос.

"Для Латвии это будет уникальная возможность как стать частью европейских цепочек поставок боеприпасов, так и освоить знания и опыт в производстве боеприпасов у наших партнеров KNDS Ammo Italy", - заявил Спрудс.

Чтобы Латвия могла в случае необходимости обеспечить быстрые поставки боеприпасов, в интересах нашей страны географически приблизить европейское военное производство к нашему региону, добавил политик.

Также Спрудс сообщил, что с военно-промышленной компанией "Leonardo" обсуждались возможные направления сотрудничества в области беспилотников, противодроновой защиты, кибербезопасности и противовоздушной обороны.

В свою очередь, в разговоре с министром обороны Италии Гвидо Кроззето Спрудс призвал поддержать практическую реализацию модели комплексной ротации ПВО и ПРО.

Как уже сообщалось, в конце прошлого года правительство Латвии поддержало создание государственного предприятия военного производства SIA "Valsts aizsardzības korporācija".

Принимая во внимание потребности Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии, "Valsts aizsardzības korporācija" создаст совместные предприятия латвийских и иностранных коммерсантов в целях производства конкретной продукции, тем самым укрепив безопасность поставок.

В качестве одного из первых проектов, реализуемых SIA "Valsts aizsardzības korporācija" - создание производства модульных взрывных блоков боеприпасов калибра 155 миллиметров совместно с финской и норвежской компанией "Nammo", а также французско-итальянской компанией "Nexter".

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