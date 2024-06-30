С 1 по 24 июля этого года в график движения поездов на нескольких железнодорожных линиях будут внесены изменения в связи с ремонтными работами, сообщили агентству LETA представители АО "Pasažieru vilciens" (PV).

"Pasažieru vilciens" уточняет, что в связи с запланированными с период 1 по 24 июля VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) работами по модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке Лиелварде-Скривери будут внесены изменения в движение поездов в направлении Айзкраукле, Индры, Зилупе, Мадоны и Гулбене.

На участке Лиелварде-Айзкраукле пассажирские перевозки в некоторых случаях будут осуществляться на автобусах, которые подменят поезда.

В связи с работами по модернизации железных дорог изменения затронут также движение некоторых поездов по маршруту Рига-Крустпилс-Рига, Рига-Резекне-Рига, Рига-Зилупе-Рига, Рига-Даугавпилс-Рига, Рига-Краслава-Рига. , Рига-Индра-Рига, Рига-Мадона-Рига и Рига-Гулбене-Рига.

"Pasažieru vilciens" отмечает, что основные изменения на указанных маршрутах связаны со временем отправления и прибытия поездов. Соответственно, некоторые поезда будут начинать путь от станции ​​отправления раньше, но прибудут в пункт назначения немного позже обычного.

Также на Айзкрауклской железнодорожной линии на участке Айзкраукле-Лиелварде будут отменены отдельные рейсы электропоездов в определенные утренние и дневные часы в будние дни, а пассажирские перевозки в обоих направлениях будут осуществляться автобусами с действительными билетами на поезд. "Pasažieru vilciens" напоминает, что велосипеды не предназначены для перевозки в автобусах.

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