В субботу в 9 часов утра температура воды в Булдури опустилась до +12 градусов, а в Майори и Каугури - до +14 градусов, сообщает Юрмальская служба спасения на пляже.

По данным Латвийского центра среды, геологии и метеорологии, у Даугавгривского мола и в Скултском порту температура воды в субботу утром составляла +20 градусов, в Салацгривском порту +22 градусов, в свою очередь, в Мерсрагсе - до +11 градусов. В Рое температура воды не превышает +15 градусов, в Колке - на градус выше, в Вентспилсском порту она составляет +19 градусов, а в Лиепайском порту +20 градусов.