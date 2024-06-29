Foto: LETA

Из-за порывистого ветра в последние сутки резко снизилась температура воды на пляжах в Юрмале.

В субботу в 9 часов утра температура воды в Булдури опустилась до +12 градусов, а в Майори и Каугури - до +14 градусов, сообщает Юрмальская служба спасения на пляже.

По данным Латвийского центра среды, геологии и метеорологии, у Даугавгривского мола и в Скултском порту температура воды в субботу утром составляла +20 градусов, в Салацгривском порту +22 градусов, в свою очередь, в Мерсрагсе - до +11 градусов. В Рое температура воды не превышает +15 градусов, в Колке - на градус выше, в Вентспилсском порту она составляет +19 градусов, а в Лиепайском порту +20 градусов.

Температура воды в реках и озерах - от +19 до +25 градусов.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit