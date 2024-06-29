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Чтобы обеспечить систематическую и плановую работу в сфере гражданской обороны и управления катастрофами, а также для координации и решения различных межотраслевых вопросов, связанных с гражданской обороной и управлением катастрофами, премьер-министр Эвика Силиня поручила создать тематический комитет по системе гражданской обороны и управления катастрофами.

Как следует из сообщения в официальном издании "Latvijas Vēstnesis", комитет возглавит министр внутренних дел Рихард Козловскис. В комитете будут работать министр здравоохранения, министр финансов, министр охраны окружающей среды и регионального развития, министр сообщения, министр земледелия, министр культуры, министр климата и энергетики, министр обороны и министр экономики. В работе тематического комитета может участвовать представитель бюро премьер-министра.

Тематический комитет должен будет обеспечивать готовность работы системы гражданской обороны и управления катастрофами к выполнению задач в рамках системы всеобщей государственной обороны и надзор за созданием центра управления кризисами, а также оценивать готовность государственных и муниципальных органов к эффективным действиям в случаях угроз и предлагать необходимые улучшения для укрепления потенциала ведомств в преодолении угроз.

В случае необходимости комитет также должен будет оценить несогласованные проекты правовых актов и проекты документов планового развития по входящим в компетенцию комитета вопросам и достичь соглашения по оптимальному решению до их подачи на рассмотрение на заседании Кабинета министров.

Руководитель тематического комитета не реже одного раза в год должен будет подавать Кабинету министров доклад о проделанной комитетом работе и дальнейшей намеченной деятельности.

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