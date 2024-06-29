Рижане и гости столицы в субботу, 29 июня могли воспользоваться возможностью отведать на Экспланаде холодный суп, сообщает агентство LETA.

Суп дегустировали как семьи с детьми, так и пенсионеры. Иногда были даже очереди, и нужно ждать, когда будет приготовлена следующая порция.

Дегустацию проводит кулинарный блогер Ройя Пуке и создатели цифрового контента Армандс Яунземе и Янис Кривенс.

Во время мероприятия планируется разделить примерно 500 порций холодного супа. Еще 15 литров супа после мероприятия будет доставлен в рижские пансионаты для престарелых.

Мероприятие является частью "войны за холодный суп", развернувшейся в социальных сетях между Латвией и Литвой за принадлежность рецепта. Цель мероприятия - "примирить" стороны, продемонстрировав, что холодный суп принадлежит народу и одинаково вкусен как в Литве, так и в Латвии.

Fоtо: LETA

Fоtо: LETA

Fоtо: LETA

Fоtо: LETA

Fоtо: LETA

Fоtо: LETA

Fоtо: LETA

Fоtо: LETA

Fоtо: LETA

Fоtо: LETA

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