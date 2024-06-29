В ночь на 27 июня неизвестные в Саулкрасты привязали к мосту через шоссе А1 болт на веревке, который у проезжающих под мостом грузовиков выбивал лобовые стекла, сообщили в Государственной полиции.

Сотрудники Госполиции прибыли на место происшествия и обнаружили привязанную к мосту веревку, на которой был с болт с прикрепленной к нему гайкой. Его сняли.

Пострадавшие водители - иностранные граждане, они "обратились в полицию за информацией и не хотели возбуждать уголовное дело", расказала пресс-секретарь полиции Симона Гравите.

Полиция не уточняет, сколько именно машин пострадало. В связи со случившемся начата проверка.

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