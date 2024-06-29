Евросоюз принял 14-й пакет санкций против РФ, и на латвийской экономике серьезнее всего из этого пакета отразится невозможность продолжать транзит марганцевой руды. Пока транзитная отрасль ищет новые грузы, предприятие Latvijas dzelzceļš, опираясь на расчеты грядущих убытков, готовит правительству запрос на получение госфинансирования в размере 32 млн евро, cо ссылкой на Латвийское телевидение (LTV) сообщает Rus.Lsm.lv.

Именно через латвийские и эстонские порты Россия главным образом получала марганцевую руду, которую затем использовала в производстве оружия. Обобщенная LTV таможенная статистика гласит, что с начала полномасштабной войны в Украине объемы транзита руды резко возросли. В прошлом году Латвию транзитом пересек 1 млн тонн, импортировано около 0,5 млн тонн — между тем, до того в Латвию марганцевую руду не ввозили. В этом году еще до введения санкций грузопоток руды обмелел, но не иссяк полностью. Теперь же у перевозчиков — месяц на избавление от этого вида грузов.

По данным LDz, его дочернее предприятие LDZ Cargo в прошлом году перевезло 1,4 млн тонн марганцевой руды. В этом году объемы упали, но только в этом месяце было перевезено 86 тыс. тонн.

Сокращение объемов перевозки руды LDz частично компенсирует за счет привлечения других видов грузов, но полностью это сделать не удается, рассказала представитель предприятия Агнесе Лиците. Ситуация такова, что для поддержания финансового равновесия LDz потребуется госфинансирование.

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