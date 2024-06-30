На сегодняшний день на компенсации депутатам 14-го Сейма выплачены свыше 444 000 евро. Большая часть из них, или 264 000 евро, ушла на аренду жилых помещений, а почти 180 000 евро выплачено на транспортные расходы, сообщила пограмма LTV "Panorāma". Но не все депутаты получают одинаковые компенсации.

При сборе данных обо всех депутатах Сейма - включая тех, кто находился в парламенте лишь временно - наибольшую компенсацию получили депутаты от Союза зеленых и крестьян (СЗК). В случае с СЗК, это 70% или 14 депутатов из 20, по данным LTV.

По размеру компенсаций второе место занимает "Новое Единство", третье - "Национальное объединение". Наименьшая сумма компенсации была выплачена "Прогрессивным".

Если посмотреть на компенсации, полагаемые отдельным депутатам, то больше всего получила депутат Лига Козловска от СЗК - в общей сложности ей выплатили почти 18 000 евро, или более 900 евро в месяц.

Вторым получателем самой крупной компенсации является Викторс Пучка из "Стабильности" (более 16 000 евро), третьей - Рамона Петравича из "Латвия на первом месте" (почти 16 000 евро). Далее идут Анита Браковска из СЗК и внефракционный депутат Виктория Плешкане - они получили примерно по 15 000 евро.

Из 123 депутатов, работавших во время 14-го Сейма - кто-то стал министром, кто-то временно занимал место коллеги - более половины (64), получили ту или иную форму компенсации. Тогда как 59 депутатов компенсаций не получали.

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