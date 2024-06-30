На Закюсале в нескольких сотнях метров от здания Латвийского телевидения Рижская дума решила устроить стихийный склад гранитных бордюров, которые остались после реконструкции Островного моста. Этот мусор лежит здесь уже 10 лет, сообщает Rus.LSM.lv .

Там, где могла быть зелень — гранитные блоки. Это Закюсала, 400 метров от здания LTV, RUS.LSM обратил на них внимание ещё в 2017 году. Тут эти блоки появились после того, как их, демонтировали в ходе ремонта Островного моста. Обращения в тогда еще департамент сообщения Рижской думы ни к чему не привели.

Как долго тут находится вот эта стихийная свалка — точно сказать трудно. Но судя по доступной информации, эти блоки демонтировали еще в 2014 году.

По словам мэра Риги Вилниса Кирсиса, "если честно, я впервые вижу такую картинку. Мне нужно спросить у коллег. (..) Но это не нормально. Если они сделали работу, то за собой нужно убрать. Заказчик реконструкции моста — Департамент внешней среды и мобильности, который с 2014 года один раз сменил название и несколько раз — начальников. Сейчас им руководит Рудите Ревелиня".

"Я знаю об этом. Мы рассматриваем этот вопрос с управляющими территории, которая необходима для их хранения. Как мы можем их оттуда забрать. Сейчас одна из версий — поскольку с первого марта частью нашего департамента стало агентство Rīgas gaisma, мы можем решить проблему, разместив всё это на улице Клейсту. Мы очень надеялись, что нам удастся использовать эти блоки в каком-то другом объекте, но, к сожалению, такой возможности не нашли", - признала Рудите Ревелиня.

О возможных сроках, когда строительный мусор покинет территорию Закюсалы пока ничего не ясно.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!