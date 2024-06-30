Foto: LETA

На Закюсале в нескольких сотнях метров от здания Латвийского телевидения Рижская дума решила устроить стихийный склад гранитных бордюров, которые остались после реконструкции Островного моста. Этот мусор лежит здесь уже 10 лет, сообщает Rus.LSM.lv .

Там, где могла быть зелень — гранитные блоки. Это Закюсала, 400 метров от здания LTV, RUS.LSM обратил на них внимание ещё в 2017 году. Тут эти блоки появились после того, как их, демонтировали в ходе ремонта Островного моста. Обращения в тогда еще департамент сообщения Рижской думы ни к чему не привели.

Как долго тут находится вот эта стихийная свалка — точно сказать трудно. Но судя по доступной информации, эти блоки демонтировали еще в 2014 году.

По словам мэра Риги Вилниса Кирсиса, "если честно, я впервые вижу такую картинку. Мне нужно спросить у коллег. (..) Но это не нормально. Если они сделали работу, то за собой нужно убрать. Заказчик реконструкции моста — Департамент внешней среды и мобильности, который с 2014 года один раз сменил название и несколько раз — начальников. Сейчас им руководит Рудите Ревелиня".

"Я знаю об этом. Мы рассматриваем этот вопрос с управляющими территории, которая необходима для их хранения. Как мы можем их оттуда забрать. Сейчас одна из версий — поскольку с первого марта частью нашего департамента стало агентство Rīgas gaisma, мы можем решить проблему, разместив всё это на улице Клейсту. Мы очень надеялись, что нам удастся использовать эти блоки в каком-то другом объекте, но, к сожалению, такой возможности не нашли", - признала Рудите Ревелиня.

О возможных сроках, когда строительный мусор покинет территорию Закюсалы пока ничего не ясно.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit