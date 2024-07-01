В настоящее время должность премьер-министра Латвии не является уютным и теплым местом с точки зрения стабильности правительства, заявил в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" депутат Европейского парламента Нил Ушаков ("Согласие").

"Вероятность того, что политические силы попытаются действовать адекватно, не очень высока. Рижская избирательная кампания для всех политиков начнется уже осенью, поэтому будет не только большая напряженность вокруг смены правительства, но и неясность, кто хотел бы занять должность премьер-министра, потому что "сейчас это не уютное и не теплое место", - сказал Ушаков.

Что же касается политиков, избранных от Латвии в Европарламент, то здесь, по мнению Ушакова, сложилось "достаточно хорошее сочетание" опытных и вновь избранных депутатов, и "с этой командой все в порядке". Ушаков намерен работать в бюджетном комитете, где и работал до сих пор. Однако он может сменить дополнительные комитеты, так как хочет попасть в Комитет по транспорту и туризму и Комитет по петициям.

Валдис Домбровскис ("Новое Единство"), вероятно, снова получит важную должность при условии, что Урсула фон дер Ляйен будет переизбрана. Позиция Домбровскиса хороша для имиджа Латвии в ЕС, но не ясно, "есть ли от нее ощутимая добавленная стоимость", добавил Ушаков.

Прогнозируя возможность переизбрания фон дер Ляйен, Ушаков видит риск. Он указал, что, согласно исследованиям, ранее на закрытом голосовании за переизбрание председателя не проголосовали около 13% депутатов, поэтому при новом составе Европарламента такой процент не проголосовавших будет означать проблемы с ее переизбранием.

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