Размещенная на Закюсале зенитная пушка не представляет прямой угрозы национальной безопасности, но то, что оружие находится в публичном месте, не способствует сплоченности латвийского общества, заявили агентству LETA в Службе государственной безопасности (СГБ).

Речь идет о пушке, которая размещена перед зданием на Закюсале, откуда раньше вещало связанное с бывшим европарламентарием и депутатом Сейма Александром Мирским радио Sputnik. На Закюсале находится и здание Латвийского телевидения (LTV), сотрудники которого рассказали передаче Nekā personīga на телеканале TV3, что время от времени кто-то поворачивает ствол оружия в направлении здания LTV.

СГБ выяснила обстоятельства и установила, что конкретный экспонат был деактивирован и не пригоден для стрельбы.

Зенитная пушка не представляет прямой угрозы государственной или общественной безопасности, и в конкретном случае состав преступления не обнаружен. В то же время, по оценке СГБ, наличие такого оружия производства СССР в публичном месте не способствует сплоченности латвийского общества, вызывает негативные ассоциации с периодом оккупации Латвии и репрессиями в отношении народа Латвии со стороны советского режима.

Как сообщалось в Nekā personīga, оружие размещено на частной территории, к нему прикреплены листы с пояснением, что подходить к пушке ближе чем на 20 метров запрещено. Также указано, что это 57-миллиметровая зенитная установка С-60, произведенная в 1950 году. Оружие демилитаризовано и не пригодно для стрельбы. В описании упоминается предприятие Historical Museum. Владельцами этой компании с уставным капиталом в 327 000 евро являются Мирский с его женой Татьяной.

Похожее демилитаризованное устройство - 76,2-миллиметровая пушка ЗИС-3 - было установлено в Екабпилсе. Несколько лет назад под покровом ночи Гундарс Калве с помощью трактора столкнул пушку в Даугаву, за что ему грозил тюремный срок. Некоторые политики, хотя и были частыми гостями на телевидении, эту советскую пушку на Закюсале не замечали. Они считают, что ее стоит убрать.

"Полагаю, производено в СССР, скорее всего. Тому, что принадлежало оккупационной армии, там нет места. На это должно реагировать самоуправление. Я также обращу на это внимание Службы госбезопасности", - заявил ранее депутат Сейма Айнарс Латковскис ("Новое Единство").

"Ну что ж, посмотрим, что делать. По-моему, конечно, это неприемлемо", - отметил мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство").

В свою очередь, по мнению депутата Сейма Андриса Кулбергса ("Объединенный список"), такая вещь может находиться в одном из военных музеев Латвии, но не возле объектов государственного значения.

Между тем, парламентарий Янис Домбрава (Национальное объединение) заявил, что знал о пушке. "Я в свое время спрашивал об этом у Латвийского телевидения. Как вы оценивает то, что на ваше здание направлен ствол пушки. Ответ был: нас все устраивает", - сообщил Домбрава.

Президент Эдгар Ринкевич также подчеркнул, что поинтересуется, что это за пушка и почему она там находится.

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