Вместе с провозглашением Закона "О роспуске думы Резекненского городского самоуправления" Резекненская дума проводит свой последний рабочий день.

В понедельник, 1 июля, вышли два номера официального издания Latvijas Vēstnesis. Во втором номере опубликованы провозглашенные президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем Закон "О роспуске думы Резекненского городского самоуправления" и поправки к Закону "О выборах дум самоуправлений".

Оба закона вступят в силу во вторник, 2 июля. Поэтому сегодня у городской думы последний рабочий день.

Как сообщалось ранее, 20 июня Сейм в окончательном чтении утвердил Закон "О роспуске думы Резекненского городского самоуправления", утвердив также поименно состав временной администрации. Выборы в думу состоятся в июне следующего года - тогда же, когда и очередные выборы во все самоуправления страны. Партия Kopā Latvijai, возглавляемая отстраненным от должности мэром Резекне Александром Барташевичем, намерена оспорить это решение в Конституционном суде.

Законом установлено, что временную администрацию, которая будет руководить самоуправлением до избрания нового состава думы, будет возглавлять Гуна Пуце - бывшая глава Регистра предприятий. Ее заместителями назначены ректор Резекненской академии технологий, доктор экономических наук Ивета Миетуле и бывший руководитель Рижского строительного управления Янис Белковскис.

Одновременно Сейм внес в окончательном чтении поправку в Закон "О выборах дум самоуправлений", позволяющую не проводить в Резекне внеочередные выборы. Окончательная редакция гласит, что, если дума распущена не более чем за 9 месяцев и не менее чем за 18 месяцев до даты очередных выборов, и в законе о роспуске конкретной думы сказано, что досрочные выборы не состоятся, то, соответственно, внеочередные выборы не проводятся, а до очередных выборов самоуправлением руководит временная администрация.

Этот закон вызвал горячие споры в политической среде, поскольку менял нормы, оговаривающие сроки проведения досрочных выборов в случае роспуска думы не только в отношении Резекне, но и абсолютно всех самоуправлений страны, если они вдруг окажутся в аналогичной ситуации. Прежде действовала норма, что досрочные выборы не проводятся, если до очередных выборов осталось не более 9 месяцев. Эта норма в законе фактически осталось, но была утверждена поправка, позволяющая не проводить досрочные выборы, если до очередных остается 18 месяцев.

Роспуск Резекненской городской думы обосновывается тем, что самоуправление допустило нарушения закона об управлении бюджетом и финансами, закона о бюджетах самоуправлений и закона о самоуправлениях, не обеспечив выполнения установленных законами функций и не соблюдя интересы государства и жителей соответствующей административной территории.

Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) подчеркивает, что дума продемонстрировала систематическую некомпетентность и предприняла заведомо противоправные действия, связанные с разработкой, принятием и исполнением муниципального бюджета на 2023 год, а также разработкой и принятием бюджета на 2024 год.

Надзирающие органы государственного управления не получили уверенности в том, что финансовая ситуация самоуправления при действующей думе может измениться. Это ставит под угрозу выполнение автономных функций самоуправления и обеспечение деятельности администрации.

Еще осенью прошлого года министр окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство") отстранила от должности председателя Резекненской городской думы Александра Барташевича (Kopā Latvijai).

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