Во время ремонта движение по Воздушному мосту может быть закрыто на некоторое время, сообщил мэр Риги Вилнис Кирсис в интервью программе "900 секунд" на канале TV3.

В ближайшее время будут выбраны подрядчики на реконструкцию нескольких столичных мостов, и ремонт Земитанского и Вантового мостов может начаться еще в этом году. Как сообщил Кирсис, на Земитанском мосту в процессе перестройки будут демонтированы трамвайные пути, так как этот вид транспорта не предусмотрен на данном путепроводе.

Во время работ будут введены ограничения на движение транспорта. Ограничения планируются на Земитанском и Вантовом мостах, при этом возможность движения по ним сохранится, но Воздушный мост - очень узкий, поэтому он может быть полностью закрыт для транспорта на некоторое время.

"Мост нуждается в замене практически всей средней части, и, скорее всего, во время ремонта движение на нем будет невозможно в течение нескольких месяцев", - пояснил мэр.

После ремонта Воздушный мост станет шире, хотя возможности расширения очень ограничены из-за домов по обеим сторонам. Однако расширение улучшит условия для пешеходов и велосипедистов, кроме того, мост будет заасфальтирован вместо нынешней брусчатки.

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