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Во вторник, 2 июля, в Риге начинается Фестиваль документальных фильмов Би-би-си, который проведут Всемирная служба Би-би-си и Русская служба Би-би-си. В рамках фестиваля в кинотеатре Splendid Palace пройдет показ лучших работ Би-би-си последнего года.

Фестиваль будет проходить три дня и начнется с показа фильма "Путин против Запада" (регистрация - здесь) во вторник, 2 июля, в 19:30. В фильме документалиста Нормы Перси рассказывается о международных отношениях в первый год войны в Украине. После показа у зрителей будет возможность задать вопросы автору проекта.

В среду, 3 июля, в 19:00 Русская служба Би-би-си покажет документальный фильм "Шедевры, которых не было. Коллекция Леонида Закса" (регистрация - здесь) о поддельной коллекции советского авангарда. После показа также запланирована встреча с создателями фильма - Григором Атанесяном, Татьяной Преображенской и Татьяной Януцевич.

Между тем, в пятницу, 5 июля, пройдет последний день фестиваля. В рамках последнего показа (регистрация - здесь) будут представлены две документальных работы режиссера Златы Онуфриевой. Мероприятие, темой которого станут права женщин, начнется в 19:00, сначала будет показан короткометражный фильм "Горящее солнце. Скандал в K-pop" о двух корейских журналистках, разоблачивших сексуальные скандалы с участием звезд K-pop.

Вечер продолжится фильмом "Когда я сбежала", который расскажет истории девушек из республик Северного Кавказа, которые сбежали от домашнего насилия. В конце мероприятия на вопросы зрителей ответит Злата Онуфриева.

Как сообщили порталу Delfi в Русской службе Би-би-си, вход на все показы бесплатный, для посещения мероприятий необходима только регистрация. Все показы будут проходить на языке оригинала с субтитрами на латышском и русском и английском языках.

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