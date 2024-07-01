В понедельник, 1 июля, в Риге после сильных дождей будут работать 11 единиц водооткачивающей техники, сообщили агентству LETA в Отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Техника отправится в места, где из-за луж будет затруднено движение транспорта.

Самоуправление призывает сообщать о затопленных проезжих частях улиц в Центр управления дорожным движением по бесплатному информационному телефону 80003600.

Когда одновременно выпадает много осадков, канализационная система не может отвести весь объем воды сразу, она уходит постепенно, сообщили в Департаменте внешнего пространства и мобильности.

На данный момент готовится специальная техника - гидродинамические машины, которые появятся на улицах города сразу после сильных дождей и будут откачивать дождевую воду, скопившуяся на проезжей части. В свою очередь, специалисты по содержанию улиц проверят не засорились ли канализационные колодцы, и при необходимости прочистят их, чтобы система могла отводить лишнюю воду.

Во время сильных дождей в Риге затапливает те улицы, где исторически не была построена система ливневой канализации или же она еще не была реновирована.

Лужи могут образовываться в таких местах, как проспект Виестура, перекресток улиц Картупелю и Малу, отдельные улицы в Болдерае и Чиекуркалнсе, а также в других местах.

Из-за дождя остановилось движение 7-го и 10-го трамваев, сообщили агентству LETA в Rīgas satiksme. Движение автобусов и троллейбусов существенно не нарушено.

Около 13:00 в Риге пошел сильный дождь, в результате чего затопило многие улицы. Об ожидаемой грозе с ливнями и вероятным градом сообщал Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Действует оранжевое предупреждение до 16 часов.

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