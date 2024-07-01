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Президент Эдгар Ринкевич ожидает, что к 2026 году военный полигон "Селия" сможет обеспечить выполнение обязательств Латвии перед союзниками, сообщает агентство LETA со ссылкой на советника президента Мартиньша Дрегериса.

В понедельник в Рижском замке Ринкевич встретился с министром обороны Андрисом Спрудсом, чтобы обсудить работу по созданию военного полигона "Селия", участие Национальных вооруженных сил в укреплении восточной границы, вопросы развития службы государственной обороны и сотрудничества с оборонной промышленностью.

Президент подчеркнул, что создание полигона "Селия" является одной из главных задач Министерства обороны.

28 июня президент посетил место строительства полигона в Айзкраукльском крае, чтобы лично ознакомиться с ходом работ, и подчеркнул, что их необходимо сохранить хотя бы на нынешнем уровне, так как объем предстоящих работ велик.

"Я ожидаю, что все стороны выполнят работу без задержек и к 2026 году крупнейший военный полигон в странах Балтии сможет обеспечить выполнение обязательств Латвии перед союзниками", - сказал Ринкевич.

Президент подчеркнул, что намерен регулярно лично следить за прогрессом по созданию полигона.

Полигон будет расположен на территории Екабпилсского и Айзкраукльского краев, его территория составит 25 605 гектаров.

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