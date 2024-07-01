Как и в предыдущем учебном году, в 2023/2024 учебном году ученики основной школы показали высшее достижение на централизованном экзамене по английскому языку, а самое низкое - по математике, свидетельствуют предварительные результаты Государственного центра содержания образования (VISC), сообщает агентство LETA.

На экзамене по английскому языку школьники набрали в среднем 63,9%, тогда как по математике - 43,2%. Результаты по этим учебным предметам ниже, чем в 2022/2023 учебном году, когда средний результат по английскому языку составил 66,1%, а по математике - 50,5%. При этом средний результат экзамена по латышскому языку составляет 59,1%, что на 1% больше, чем в предыдущем учебном году.

Экзамен в 9-х классах в этом учебном году считался сданным, если ученик получил не менее 10% от максимальной оценки. Как и в прошлом учебном году, больше всего школьников отсеялось на экзамене по математике - достижения 654 школьников оценены ниже 10%. При этом их на 172 человека меньше, чем в 2022/2023 учебном году.

В целом в этом году стало меньше школьников, которые по одному из предметов не достигли порога в 10%, заключил VISC. Если в прошлом году не было получено 10% в 1059 экзаменационных работах, то в этом году минимальная оценка не достигнута в 915 экзаменационных работах.

VISC еще уточнит результаты централизованных экзаменов 9-х классов после обработки окончательных результатов и повторной оценки оспоренных работ. Ожидается, что официальные статистические данные об успехах учащихся на экзаменах в 2023/2024 учебном году станут известны в конце августа, обещает VISC.

По подсчетам VISC, в этом учебном году было оценено в общей сложности 55 353 экзаменационные работы.

С сегодняшнего дня окончившие основную школу могут получить сертификаты о сданных централизованных экзаменах. В понедельник выдано 54 438 сертификатов, свидетельствует обобщенная VISC информация.

С 1 июля начал работу и сайт eksameni.gov.lv, который призван упростить получение сертификатов о сдаче централизованных экзаменов в школах. За работой сайта ведется наблюдение, и сейчас к нему одновременно подключились от 100 до 200 пользователей, сообщает VISC, добавляя, что сайт способен обеспечить одновременное обслуживание гораздо большего количества пользователей.

Для обеспечения доступности сертификатов о централизованных экзаменах загрузка и проверка сертификатов в системе начались еще вчера вечером и ночью, пояснили в VISC. По информации в соцсетях, несколько учеников узнали свои результаты еще в воскресенье вечером.

Кроме того, получение сертификатов о централизованных экзаменах возможно на государственном портале электронных услуг Latvija.lv.

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