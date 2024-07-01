"Палатка плохих соседей" предложит широкий выбор тем, связанные с соседней Беларусью и ее гражданами. Одна из участниц дискуссий — лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Она ответит на вопросы цесисских школьников. И примет участие в обсуждении, может ли демократическая Беларусь когда-то стать четвертой сестрой балтийских стран? Всем желающим предложат поиграть в беларусское "бинго".

"Переход на латышское обучение: год первый". В общении на одну из самых горячих тем года примут участие министр образования Анда Чакша, представитель Британского Совета Зане Матесовича (БС взял шефство над несколькими "пилотными" школами и помог детям интегрироваться), директор Даугавпилсской школы Илмарс Зучикс ("русская" и латышская школы слились в одну, а директором стал бывший завуч) и замдиректора Вентспилсской школы Алла Китаева.

Постановка "Человек и тиран". Постановка актера и режиссера Даугавпилсского театра Вадима Богданова (на русском языке с переводом на латышский) — исследование о свободе, тирании и этическом выборе. Постановка предложит зрителям стать активными участниками - сделать выбор своего места в борьбе за правду и свободу, задуматься о своих возможность менять окружающий мир и создавать более позитивное общество. Покажет, что в самых сложных ситуациях у нас всегда есть выбор — молчать, смириться или бороться.

"Даугавпилс. Город на границе". Второй по населению город Латвии, расположенный на восточной границе и раньше считался сложной темой, а после 24 февраля 2022 года он упоминается в публичном пространстве как "неразрешимая проблема". "пороховая бочка" и "следующая цель российской агрессии". Неужели все так плохо? Как снизить влияние российской пропаганды и укрепить у горожан чувство принадлежности к Латвии? Как продвигать гражданское общество? Эти вопросы обсудят под руководством политолога Иветы Кажоки.

"Латышский солдат во Второй мировой войне: разделяет или сплочает общество Латвии?" Во Вторую мировую около 110 000 граждан Латвии были призваны в немецкую и около 70 000 человек - в советскую оккупационные армии. Каждого десятого жителя — представителей всех национальностей и слоев общества. Потери были огромными: около 70 000 (40%) из них пали в боях, около 37 тысяч (20%) были отправлены в ГУЛАГ, около 23 000 (13%) не вернулись из плена на западе. Прошло почти 80 лет. Не пора ли сделать выводы из этой истории и создать общую память? В обсуждении примут участие доктор коммуникации Мартиньш Капранс, экс-прехидент Эгилс Левитс и историк Валдис Кузьминс.

"Политические культура и коммуникации в Латвии — нельзя ли лучше?" От того, что несется с трибун власти последнее время, пропадает желание не то, что слушать — жить. Взять, к примеру, стиль общения Эвики Силини с протестующими учителями — премьер буквально "наехала" на педагогов ""Разве вам не повысили зарплаты? Разве вам не повысили минимальный тариф? Кому не повысили, поднимите руки! Не вижу рук!" О культуре речи радикальных политиков и говорить не приходится. Эту тему меда-эксперт Рита Рудуша обсудит с представителями разных партий.