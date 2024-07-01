5 и 6 июля в Цесисе пройдет юбилейный 10-й Фестиваль общения Lampa – в программе 340 мероприятий от 245 организаторов. Темы - самые разные. В том числе, неудобные и противоречивые. Есть возможность задать свой вопрос Светлане Тихановской, замолвить слово за русскоязычные медиа, пожаловаться министру образования на сложности перехода на латышский, прожарить министра здравоохранения, спасти Даугавпилс и пересмотреть отношение к "Твайке". Вход на фестиваль бесплатный для всех, кому есть, что сказать, и кто готов слушать.
Как обычно, каждый участник может разработать программу на свой вкус — выбрать, что душе угодно из 340 мероприятий, загрузить на телефон в приложение "Mana programma" — и вперед. Поскольку разобраться в необъятном предложении фестиваля – отдельный труд, предлагаем оценить наш выбор самых злободневных и насущных тем.
Выбор мероприятий от русской редакции Delfi
"Палатка плохих соседей" предложит широкий выбор тем, связанные с соседней Беларусью и ее гражданами. Одна из участниц дискуссий — лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Она ответит на вопросы цесисских школьников. И примет участие в обсуждении, может ли демократическая Беларусь когда-то стать четвертой сестрой балтийских стран? Всем желающим предложат поиграть в беларусское "бинго".
"Переход на латышское обучение: год первый". В общении на одну из самых горячих тем года примут участие министр образования Анда Чакша, представитель Британского Совета Зане Матесовича (БС взял шефство над несколькими "пилотными" школами и помог детям интегрироваться), директор Даугавпилсской школы Илмарс Зучикс ("русская" и латышская школы слились в одну, а директором стал бывший завуч) и замдиректора Вентспилсской школы Алла Китаева.
Постановка "Человек и тиран". Постановка актера и режиссера Даугавпилсского театра Вадима Богданова (на русском языке с переводом на латышский) — исследование о свободе, тирании и этическом выборе. Постановка предложит зрителям стать активными участниками - сделать выбор своего места в борьбе за правду и свободу, задуматься о своих возможность менять окружающий мир и создавать более позитивное общество. Покажет, что в самых сложных ситуациях у нас всегда есть выбор — молчать, смириться или бороться.
"Даугавпилс. Город на границе". Второй по населению город Латвии, расположенный на восточной границе и раньше считался сложной темой, а после 24 февраля 2022 года он упоминается в публичном пространстве как "неразрешимая проблема". "пороховая бочка" и "следующая цель российской агрессии". Неужели все так плохо? Как снизить влияние российской пропаганды и укрепить у горожан чувство принадлежности к Латвии? Как продвигать гражданское общество? Эти вопросы обсудят под руководством политолога Иветы Кажоки.
"Латышский солдат во Второй мировой войне: разделяет или сплочает общество Латвии?" Во Вторую мировую около 110 000 граждан Латвии были призваны в немецкую и около 70 000 человек - в советскую оккупационные армии. Каждого десятого жителя — представителей всех национальностей и слоев общества. Потери были огромными: около 70 000 (40%) из них пали в боях, около 37 тысяч (20%) были отправлены в ГУЛАГ, около 23 000 (13%) не вернулись из плена на западе. Прошло почти 80 лет. Не пора ли сделать выводы из этой истории и создать общую память? В обсуждении примут участие доктор коммуникации Мартиньш Капранс, экс-прехидент Эгилс Левитс и историк Валдис Кузьминс.
"Политические культура и коммуникации в Латвии — нельзя ли лучше?" От того, что несется с трибун власти последнее время, пропадает желание не то, что слушать — жить. Взять, к примеру, стиль общения Эвики Силини с протестующими учителями — премьер буквально "наехала" на педагогов ""Разве вам не повысили зарплаты? Разве вам не повысили минимальный тариф? Кому не повысили, поднимите руки! Не вижу рук!" О культуре речи радикальных политиков и говорить не приходится. Эту тему меда-эксперт Рита Рудуша обсудит с представителями разных партий.
"Должен ли в информационном пространстве звучать русский язык?" Война России в Украине побудила общество Латвии пересмотреть отношение к роли русской культуры и языка. Один из острых вопросов - роль русскоязычных СМИ, в том числе создание материалов для русскоязычной аудиториии. Отказ от этого провозгласили важным элементом национальной безопасности. Как обеспечить существование единого, но в то же время говорящего и на языках меньшинств медиапространства? В мероприятии на латышском языке с переводом на английский примут участие журналисты русскоязычных СМИ и директор Театра Чехова Дана Бйорк.
И немного развлечься. Или много
На самом деле, развлекаться на Lampa можно хоть с утра до вечера - познать виртуальную реальность, поиграть во всевозможные игры, принять участие в разных конкурсах и ярмарках, посидеть в танке, съесть конфетку от политической партии, попрыгать с детьми на miniLampa, вкусно поесть и позагорать.
О Фестивале общения LAMPA
Фестиваль общения LAMPA — это место для обмена мыслями в духе свободы и взаимоуважения, площадка для содержательных разговоров, оттачивания интеллекта и расширения кругозора. Это вдохновляющая и увлекательная платформа для всех, кому есть что сказать, и для всех, кто готов выслушать. Ведущей целью фестиваля является укрепление в Латвии культуры диалога — демократической, дискуссионной и полной взаимоуважения.
В команду организаторов фестиваля входят: Фонд открытого общества DOTS, Swedbank Latvija, Самоуправление Цесисского края, агентство управления коммуникационными технологиями "Deep White", рекламное агентство "Armadillo", а также представительство "British Council" в Латвии.
Проведение фестиваля также поддерживают посольство Германии в Латвии, представительство Еврокомисии в Латвии, представительство Совета северных стран в Латвии, Фонд Роберта Боша, посольство США в Латвии, посольства Нидерландов в Латвии, предприятия Latvijas Finieris, LMT, Enefit, Meta, SCHWENK Latvija, airBaltic, Neste Latvija, Balcia Insurance SE, Rīgas meži, "Mastercard", "Coca-Cola Baltics", "ERNST & YOUNG BALTIC", "Latvijas valsts meži", а также Фонд интеграции общества из средств государственного бюджета, предоставленного Министерством культуры Латвии.