Foto: Jānis Siksnāns

Гроза, которая пронеслась через Латвию в понедельник, нанесла значительный ущерб Цесису, где вырвано с корнем множество деревьев, а также разорено Лесное кладбище, сообщили очевидцы в соцсетях.

Как рассказал начальник управления по коммуникации и обслуживанию клиентов Цесисского самоуправления Александр Абрамов, ветер сломал на кладбище десятки деревьев. "Это была не самая разрушительная гроза в городе за последние пять лет, но ущерб очень велик", - сказал он.

Метеоролог Мартиньш Бергштейнс перепубликовал в сети Х видео из Цесиса, где, возможно, наблюдался вихрь, о чем свидетельствует быстрая смена направления ветра во время грозы. Однако пока недостаточно данных и визуальных подтверждений этому предположению.

Уже сообщалось, что в понедельник в центральных и восточных регионах Латвии бушевала сильная гроза.

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