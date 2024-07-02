Гроза, которая пронеслась через Латвию в понедельник, нанесла значительный ущерб Цесису, где вырвано с корнем множество деревьев, а также разорено Лесное кладбище, сообщили очевидцы в соцсетях.

Как рассказал начальник управления по коммуникации и обслуживанию клиентов Цесисского самоуправления Александр Абрамов, ветер сломал на кладбище десятки деревьев. "Это была не самая разрушительная гроза в городе за последние пять лет, но ущерб очень велик", - сказал он.

Meža kapos Cēsīs plaši negaisa postījumi.

Video: Mareks Volnobajevs pic.twitter.com/3xq7xarcK8 — Toms Bricis (@boms_tricis) July 1, 2024

Метеоролог Мартиньш Бергштейнс перепубликовал в сети Х видео из Цесиса, где, возможно, наблюдался вихрь, о чем свидетельствует быстрая смена направления ветра во время грозы. Однако пока недостаточно данных и визуальных подтверждений этому предположению.

No Cēsim pienāk ziņas par visai pamatīgiem negaisa radītiem postījumiem.

🌬️ Šajā video redzams, kā negaisa laikā pēkšņi, uz 25 sekundēm uznāk pamatīga vētra, kuras laikā notiek strauja vēja virziena maiņa. Triecienvētras (downburst) gadījumā vēja brāzmas ir lineāras - vērstas… https://t.co/1hKPjwWNFt pic.twitter.com/dgZdfMhU7v — Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) July 1, 2024

Pirmdien Latviju šķērsojušais negaiss nodarījis pamatīgus postījumus Cēsīs, kur nolauzti daudzi koki, kā arī izpostīta kapsēta.



Lasi vairāk: https://t.co/Ho9toA66Uj pic.twitter.com/2Ld647Ld3X — Delfi (@DelfiLV) July 1, 2024

Уже сообщалось, что в понедельник в центральных и восточных регионах Латвии бушевала сильная гроза.

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