Температура воды в водоемах в восточной части Латвии во вторник утром все еще достигает почти +25 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, передает агентство LETA.

Температура воды в Даугаве у Екабпилса составляет +21,5 градуса, в Плявиньском водохранилище - +25 градусов, а в Даугавпилсе и Краславе - +23...+24 градуса.

В Айвиексте температура воды по-прежнему +24...+25 градусов, а в большинстве рек Видземе и Латгале вода остыла до +17...+22 градусов.

Температура воды в озерах Латгале в среднем составляет +23 градуса, а в Алуксненском озере она опустилась до +21 градуса.

В западной и центральной части страны температура воды в реках и озерах опустилась в среднем до +18...+22 градусов.

Температура воды в море на большей части побережья Латвии составляет +17...+20 градусов, а в Рижском заливе в Курземе - +13...+16 градусов.

По данным Юрмальской пляжной спасательной службы, в понедельник вечером температура воды в Каугури составляла +16 градусов, а в Булдури и Майори - +17 и +18 градусов соответственно.

В ближайшие дни вода станет немного холоднее. В некоторых реках ожидается небольшой подъем уровня воды из-за дождей.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit