Температура воды в водоемах в восточной части Латвии во вторник утром все еще достигает почти +25 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, передает агентство LETA.

Температура воды в Даугаве у Екабпилса составляет +21,5 градуса, в Плявиньском водохранилище - +25 градусов, а в Даугавпилсе и Краславе - +23...+24 градуса.

В Айвиексте температура воды по-прежнему +24...+25 градусов, а в большинстве рек Видземе и Латгале вода остыла до +17...+22 градусов.

Температура воды в озерах Латгале в среднем составляет +23 градуса, а в Алуксненском озере она опустилась до +21 градуса.

В западной и центральной части страны температура воды в реках и озерах опустилась в среднем до +18...+22 градусов.

Температура воды в море на большей части побережья Латвии составляет +17...+20 градусов, а в Рижском заливе в Курземе - +13...+16 градусов.

По данным Юрмальской пляжной спасательной службы, в понедельник вечером температура воды в Каугури составляла +16 градусов, а в Булдури и Майори - +17 и +18 градусов соответственно.

В ближайшие дни вода станет немного холоднее. В некоторых реках ожидается небольшой подъем уровня воды из-за дождей.

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