Оппозиционный депутат Сейма Илзе Индриксоне (Национальное объединение) предлагает установить правило, согласно которому в течение двух лет с момента избрания на академические должности вузов иностранцы должны получить подтверждение о знании государственного языка как минимум на уровне В2, сообщает агентство LETA.

Предложение подано к поправкам к закону "О высших учебных заведениях", которые изначально продвигал президент Латвии Эдгар Ринкевич, призвав облегчить языковые требования, чтобы способствовать участию персонала мирового уровня в работе учреждений высшего образования.

Как сообщалось, Сейм в конце мая концептуально поддержал предложенные Ринкевичем поправки. Цель подготовленного президентом законопроекта — дать возможность привлечь в латвийские вузы высококвалифицированных специалистов, которые не только мотивированы получить опыт за рубежом, но и хотят в долгосрочной перспективе работать с предсказуемым карьерным ростом в академической и исследовательской сфере в Латвии, поясняется в аннотации.

Законопроект предусматривает установление одинаковых требований ко всем академическим должностям, за исключением лекторов и ассистентов, на которых требования госязыка должны распространяться уже на момент избрания. Предлагаемые поправки устанавливают переходный период, в течение которого иностранный гражданин осваивает государственный язык.

С учетом существующего подхода к закону "О государственном языке" и другим законам предлагаемые поправки предусматривают делегирование Кабинету министров установки необходимого уровня и степени владения государственным языком, чтобы с иностранцем продолжать трудовые отношения и после истечения шестилетнего срока. А вузы могут предусмотреть порядок постепенного изучения иностранцем латышского языка.

Президент указал, что одним из факторов, влияющих на международную открытость высшего образования и науки Латвии, являются установленные нормативными актами требования к академическому персоналу, в том числе требования к владению государственным языком.

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