На выходных в Золитуде, в недостроенном многоэтажном доме на месте, где 10 лет назад обрушилась здание магазина Maxima, несколько раз сработала сигнализация. Жители района волнуются: стабильно ли здание? В чём причина тревоги, разбиралась передача "Сегодня вечером" на Rus.Lsm.lv.

В последние несколько дней жители Золитуде стали слышать сигнал тревоги из многоэтажного дома рядом с обрушившимся в 2013 году магазином Maxima.

"Вчера было точно, возможно, даже позавчера. Я из магазина иду как раз мимо этого дома. Было странно, что там что-то звонит. Оттуда откуда-то звонило. Вообще я этот дом боюсь. Особенно, когда сильный ветер. Там стяжками все перетянуто", — говорит жительница Золитуде Марина.

Эту территорию сейчас делят Рижская дума и компания Prana Property — дочернее предприятие эстонского банка Coop Pank. Дума строит здесь мемориальный Сад памяти — он должен быть готов к 2025 году. А недостроенный дом — собственность Prana Property. Как говорят в компании, причина сигнала тревоги в том, что из-за ветра упал забор, который был присоединен к технической сигнализации.

В Государственной пожарно-спасательной службе ответили, что вчера в 12:46 получили вызов по этому адресу, но возгорания не обнаружили.

Когда будет достроено это здание и какова его дальнейшая судьба, неизвестно. Сейчас здесь идет реконструкция. Владельцы объекта обещают в ближайшие дни восстановить забор.

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