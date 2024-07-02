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За использование государственного языка в недостаточном для выполнения профессиональных и должностных обязанностей объеме в минувшем учебном году были привлечены к административной ответственности 107 педагогов, сообщает агентство LETA со ссылкой на Центр государственного языка (VVC).

Это на 21 педагога меньше, чем в 2022/2023 учебном году.

Больше всего административных наказаний вынесено педагогам в учреждениях общего среднего образования - 51. В дошкольных образовательных учреждениях были наказаны 24 педагога, в образовательных учреждениях профессиональной направленности - 17, в учреждениях общего основного образования - 13, в учреждениях профессионального образования - два педагога.

Недостаточные знания языка выявлены в основном у педагогов из Риги, Лиепаи и Даугавпилса - у 52, 18 и 16 педагогов соответственно. В Лудзенском крае латышским языком недостаточно хорошо владели шесть педагогов. Недостаточные знания констатированы также у учителей в Аугшдаугавском и Прейльском краях, в Вентспилсе, Резекне и Резекненском крае, а также в Саласпилсском крае, Марупском крае и Юрмале, но их количество сравнительно невелико.

В случаях, когда VVC констатирует, что использование государственного языка педагогом не соответствует объему, необходимому для выполнения профессиональных и должностных обязанностей, центр начинает процесс административного нарушения и к виновному применяется административное наказание - предупреждение или штраф в размере от 35 до 120 евро.

В соответствии с законом об образовании, если VVC констатирует, что уровень владения государственным языком педагога не соответствует уровню владения государственным языком, установленному Кабинетом министров для выполнения профессиональных и должностных обязанностей педагога, об этом незамедлительно производится запись в регистре педагогов. Руководитель образовательного учреждения должен обеспечить отстранение соответствующего педагога от исполнения обязанностей до дня, когда языковая проверка подтвердит, что педагог владеет латышским языком в необходимом объеме. Если педагог в течение трех месяцев не прошел проверку на владение государственным языком, с ним прекращаются трудовые отношения.

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