Правительство во вторник поддержало освобождение генерал-майора Андиса Диланса от должности начальника объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС), сообщает агентство LETA.

Начальник объединенного штаба НВС назначается на должность и снимается с должности Кабинетом министров по предложению министра обороны.

Диланс будет освобожден от должности 3 июля, а с 1 августа вместо него планируется назначить бригадного генерала Георга Керлинса.

В целях укрепления боеспособности НВС и развития военной индустрии Диланс в дальнейшем будет занимать пост заместителя госсекретаря Министерства обороны по вопросам обеспечения. Сейчас эта должность вакантна, но в интересах обороны страны необходимо срочно ее укомплектовать, отмечает Минобороны.

Керлинс 1973 г. р. служит в НВС с 1992 года и в настоящее время исполняет обязанности представителя Латвии в военном представительстве командования операциями союзников по НАТО в Монсе, Бельгия.

Как отмечает Минобороны, бригадный генерал Керлинс - опытный офицер командного состава. За время службы занимал должности офицера командного состава в сухопутных войсках, начальника командования учебным управлением/ректора Национальной академии обороны, старшего преподавателя в Балтийском колледже обороны и заместителя начальника объединенного штаба НВС.

Керлинс заканчит исполнять обязанности в Бельгии 31 июля. В связи с этим обязанности начальника объединенного штаба до 31 июля будет поручено исполнять заместителю начальника объединенного штаба НВС.

Объединенный штаб НВС - командный орган, обеспечивающий командующему армией возможность осуществлять непрерывное управление, получать необходимую для принятия решений информацию, документы и предложения, осуществлять контроль за выполнением приказов и распоряжений, а также обеспечивать организацию сотрудничества в условиях боевых операций.

Срок полномочий действующего командующего НВС 67-летнего Леонида Калниньша истекает в январе 2025 года. Согласно закону, для высших офицеров максимальный возраст на профессиональной службе составляет 65 лет, на службе в резерве НВС - 70 лет.

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