В то время как продолжаются дискуссии об изменениях в оплате больничных листов, Министерство экономики предлагает снизить компенсации по больничным листам, и Министерство благосостояния также готово к такой дискуссии.

Как сообщила агентству LETA заместитель госсекретаря Минблага Диана Якайте, министрство, как и социальные партнеры, получило заключение Минэкономики о возможных изменениях в регулировании оплаты больничных листов. В Минблаге подчеркнули, что это документ для обсуждения, а не предложение, по которому было достигнуто соглашение.

На данный момент работникам не оплачивают первый день больничного, работодатель оплачивает второй и третий дни в размере не менее 75% заработка, а с четвертого по девятый день - не менее 80%. Если сотрудник болеет дольше, больничный продолжает оплачивать государство.

Минэкономики предлагает, чтобы первый день больничного, как и прежде, оставался неоплачиваемым, а во второй и третий дни работникам выплачивалось бы 60% зарплаты. С четвертого по восьмой день выплачивалось бы 70% зарплаты, а с девятого - 75%. Минэкономики подготовило это предложение в ответ на информацию от работодателей о том, что наблюдается необоснованная выдача больничных листов.

В то же время Минблаг проанализировал опыт других стран в отношении оплаты больничных листов и пришел к выводу, что в большинстве стран компенсация, предоставляемая в первые дни больничного, ниже. Минблаг готов вести переговоры о пересмотре так называемой оплаты больничных, которая предоставляется в первые девять дней.

Якайте отметила, что компенсация в размере 60% от зарплаты была бы нижним пределом со второго по третий день болезни. В свою очередь, с четвертого по девятый день самый низкий предел может составлять 70%. Упомянутые суммы подлежат обсуждению и согласованию. Минблаг не готов к еще большему снижению компенсации.

Что касается уменьшения пособия, которое в настоящее время выплачивается с 10-го дня болезни, Минблаг считает, что никаких изменений не требуется. Однако Якайте добавила, что был поднят вопрос о том, что оплата одного дня, которую сейчас покрывает работодатель, должна быть переведена на оплату из взносов социального страхования. Это влияет на размер компенсации, поэтому она должна быть уменьшена, чтобы обеспечить фискально нейтральное предложение, пояснила представитель Минблага.

Минэкономики пока это предложение не комментировало. Предложение ведомства планируется обсудить на подсовете по трехстороннему сотрудничеству в сфере конкурентоспособности и устойчивости Национального совета по трехстороннему сотрудничеству.

Комментируя предложение Минэкономики, Союз свободных профсоюзов Латвии (LBAS) отметил, что эта идея полностью противоречит правительственной декларации, в которой говорится, что "заботясь о будущем и конкурентоспособности Латвии, мы вместе построим устойчивое государство, улучшая качество жизни семей, расширяя поддержку для семей с детьми".

LBAS уже ранее выражал твердую позицию, что не допустит снижения уровня защиты работников, поскольку в нынешней ситуации, когда недоступно здравоохранение, значительно растет стоимость медицинских услуг и количество профессиональных заболеваний и несчастных случаев на работе, социальная защита работников не может быть снижена без компенсации другими инструментами.

В LBAS удивлены тем, что министерства пошли на встречу инициативе Латвийской конфедерации работодателей (LDDK), особенно в условиях, когда оплата больничных не оказывает существенного влияния на конкурентоспособность предприятий и инвестиции. В Минэкономики отметили, что расходы работодателей на оплату больничных листов в 2022 году составили 86 миллионов евро. LBAS обращает внимание на то, что общие расходы на рабочую силу в 2022 году составили 10 252 млн евро, это означает, что затраты на оплату больничных листов составили чуть менее одного процента или 0,84% от общих расходов на рабочую силу.

Оценивая соотношение пособий по болезни и валового внутреннего продукта, LBAS отмечает, что в Латвии этот показатель является одним из самых низких среди стран Европейского союза. Эксперты Банка Латвии также отметили, что расходы на больничные листы не оказывают существенного влияния на конкурентоспособность предприятий. В результате изменения, предлагаемые как работодателями, так и министерствами, продвигаются за счет социальных гарантий работников, без снижения ставки социального страхования, подчеркивает LBAS.

По оценке LBAS, это предложение звучит как "спортивный интерес предпринимателей из принципа добиться выгодного для себя результата", причем в основном за счет сотрудников. LBAS удивлен таким предложением LDDK, Минэкономики и Минблага, которое не было согласовано ни с Латвийским союзом самоуправлений, ни с Латвийской ассоциаций больших городов.

LBAS обращает внимание на то, что во время больничного человек и так получает на треть меньше, чем во время работы. Организация считает, что изменения не будут способствовать тому, что люди будут восстанавливать здоровье, а заставят жителей идти на работу больными и доводить себя до еще больших проблем со здоровьем. Больных детей же родителям придется оставлять дома одних без должного ухода.

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