Строительная компания Velve подала в Суд по экономическим делам иск к Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня (PSKUS) об одностороннем отказе от договора о строительстве второй очереди корпуса A медучреждения, сообщили порталу Delfi в Velve.

PSKUS в одностороннем порядке расторгла договор с Velve 13 февраля в связи с задержками, увеличением стоимости работ и строительными дефектами.

Velve считает, что договор был расторгнут незаконно и отмечает, что заказчик не заплатил за выполненные на объекте работы на сумму более 9 миллионов евро. "Этот незаконный выход из договора причинил Velve значительные убытки, которые продолжают расти и будут уточнены в ходе разбирательства", - говорится в заявлении предприятия.

24 мая Суд по экономическим делам рассмотрел заявление об обеспечении доказательств до иска. Суд, оценив представленных сторонами экспертов, выбрал для анализа конкретных вопросов наиболее подходящих специалистов. У каждой стороны были свои аргументы относительно экспертов, предложенных другой стороной. Суд их оценил и приянл решение, установив 30-дневный срок для Velve на подачу иска против PSKUS, чтобы решение о предоставлении доказательств было сохранено в силе. Компания соблюла этот срок и подала иск в суд 28 июня.

Представители предприятия отмечают, что Velve по-прежнему открыто для переговоров с PSKUS, чтобы решить как можно больше вопросов путем переговоров и сотрудничества, достигнув взаимоприемлемых решений вне зала суда.

В свою очередь, в PSKUS агентству LETA заявили, что расторжение договора с Velve со стороны больницы было законным и обоснованным, поэтому иск компании медучреждение считает необоснованным.

В то же время больница обращает внимание на то, что PSKUS причинены убытки, которые медучреждение будет взыскивать с Velve. Точная сумма убытков от застройщика в результате существенных задержек и дефектов на строительном объекте еще будет подсчитана. Больница готова к переговорам только при условии, что предмет и предлагаемые возможные решения будут рациональными и вытекающими из истинных и объективных обстоятельств дела.

PSKUS отмечает, что подача иска была ожидаемой, поскольку Суд по экономическим делам обязал Velve сделать это в течение 30 дней.

Ранее сообщалось, что в начале июня PSKUS подала в суд первый иск против бывшего строителя корпуса А больницы SIA Velve о взыскании неустойки в размере более миллиона евро.

Как рассказал представитель PSKUS, присяжный адвокат PwC Legal Бенно Бутулис, PSKUS пока включила требование о взыскании неустойки в качестве основного требования в первый иск, так как эта сумма уже точно известна. Однако он уточнил, что требования к Velve не ограничатся неустойкой, и общая их сумма значительно увеличится.

Договор больницы с Velve о строительстве нового корпуса больницы был расторгнут 13 февраля, а 21 февраля больница переняла у строителей недостроенный новый корпус.

Строительные работы должны были завершиться весной 2023 года, но по предложению Velve сроки продлевались трижды, а сумма договора увеличилась на 16 млн евро.

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