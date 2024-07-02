Foto: Jānis Spurdziņš

Крупнейшая яхтенная регата в Балтии Gulf of Regatta Riga (GoRR) началась в понедельник, 1 июля, с проверки для яхт и экипажей, поскольку на старте в соревнования "вмешались" погодные условия.

После первого этапа несколько опытных участников подтвердили, что не выходили в море в такую погоду уже 20 лет или даже больше. Однако это не отпугнуло участников, которые выдержали тяжелое испытание для яхт и экипажей, чтобы продолжить соревнования GoRR во вторник, 2 июля.

Незадолго до старта регаты поднялся ветер, образовался туман и начался дождь. Затем пошел сильный дождь, близкий к граду, перешедший в ливень и даже временами горизонтальный дождь. Однако погодные условия были одинаковыми для всех яхт, и результаты не были аннулированы.

Во вторник, 2 июля, должен состояться второй этап - яхты отправятся в Салацгриву. Судя по прогнозам ветра, самые быстрые яхты прибудут в Салацгриву во вторник вечером, а остальные только под покровом ночи. Похожий этап ожидает яхтсменов в четверг, 4 июля, когда они отправятся из Салацгривы в Пярну.

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