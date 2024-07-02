Неделя празднования Лиго и Янова дня, во время которой в больницы из-за сильной передозировки наркотиками попали более десяти подростков, стала переломным моментом, в результате чего Министерство здравоохранения во вторник, 2 июля, созвало межведомственное собрание. Выводы суровые: в краткосрочной перспективе невозможно добиться того, чтобы среди детей и молодежи снизился уровень употребления наркотиков. На данный момент наблюдается противоположная тенденция - за несколько лет уровень потребления вызывающих зависимость веществ вырос вдвое. Об этом сообщает передача "Панорама" на Латвийском телевидении, пишет LSM.lv.

На неделе празднования Лиго бригады Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) выезжали в район рижского торгового центра Origo к 16 подросткам, часть из них была без сознания. Некоторые после введения антидота убежали, другие в тяжелом состоянии были госпитализированы. Врачи допускают, что молодые люди принимали синтетические опиоиды группы нитазенов.

"Их действие имеет очень высокий риск передозировки, поэтому они очень опасны. Кроме того, опиоиды обладают чрезвычайно высоким потенциалом развития зависимости, и зависимость от этих веществ возникает очень быстро", - пояснила руководитель Службы наркологической помощи Рижского центра психиатрии и наркологии Астрида Стирна.

Множество случаев тяжелых передозировок послужило поводом для проведения большого собрания в помещениях Минздрава. Между тем, медики уже не первый год предупреждают и требуют решения проблемы, сообщая о росте потребления наркотиков среди подростков во все более раннем возрасте.

Данные статистики Минздрава и тенденции свидетельствуют о том, что число молодых людей, которые пробовали и регулярно употребляют наркотики, растет. Так, 27% подростков в возрасте 15-16 лет пробовали те или иные наркотики. В то же время специалисты признают, что растет и число молодых людей, которые попадают в больницы, причем у некоторых из них передозировка происходит не в первый раз.

Цифры впечатляют - не менее четырех вызовов NMPD в день связаны с передозировкой наркотиками у молодых людей. Речь идет о всей территории Латвии, а не только о центре Риги.

В Центре защиты детей говорят, что всех их объединяет желание принадлежать к определенной социальной группе. Широко распространенный миф о том, что наркотики используют только дети из социально неблагополучных детей, не соответствует действительности.

"Часто и дети, на которых возлагаются очень высокие ожидания, у которых очень, очень напряженный график, у которых даже, возможно, в элитных школах очень, очнь тяжелый учебный процесс. И оттуда у нас есть информация о том, что дети начинают употреблять, чтобы уменьшить стресс, чтобы выдержать нагрузку", - заявила руководитель Центра защиты детей Гунита Ковалевска.

Тем временем, в Госполиции подчеркнули, что дети в учреждениях опеки подвергаются большему риску. Большую негативную роль играет похожая на детские дома среда - риски возникают из-за концентрации детей, изъятых из семей. Более вероятно, что в составе группы будут совершены преступления и дети будут употреблять одурманивающие вещества.

"Было бы правильнее разместить этих детей за пределами учреждений, в семьях. Тогда эти риски, что преступление будет спланировано группой или совершено группой, просто будут сведены к минимуму", - заявил начальник Бюро управления профилактикой Госполиции Андис Ринкевичс.

В полиции признали, что невозможно сразу перекрыть все пути поставки наркотиков, поэтому самое главное - уменьшить желание употреблять и покупать смертоносные вещества.

В свою очередь, в Минздраве подчеркнули, что дети, которые попадают в медучреждения из-за наркотиков, разные, поэтому и решения должны быть разные.

"Совместная работа, чтобы ребенок не пропал, но и для того, чтобы мы системно, на государственном уровне четко понимали, кто в какой момент несет ответственность за этого ребенка", - отметила госсекретарь Минздрава Агнесе Валюлиене.

В ходе дискуссий также был отмечен тот факт, что многие семьи, а значит, и их дети в возрасте до пяти-шести лет, не попадают в поле зрения учреждений. Отсутствует профилактика, нет помощи, если, например, в семье есть насилие или другие негативные факторы, которые впоследствии могут привести ребенка к поиску другой среды и далее к употреблению наркотиков.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!