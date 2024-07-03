В четверг, 4 июля, с визитом в Латвию прибудет председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис, сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД).

Визит продлится до субботы, 6 июля.

В рамках визита председатель Генеральной Ассамблеи ООН встретится с премьер-министром Эвикой Силиней, министром иностранных дел Байбой Браже и министром климата и энергетики Каспарсом Мелнисом. Также он ознакомится с работой Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии в сфере политики изменения климата и примет участие в организованной Государственной канцелярией дискуссии о стратегической коммуникации.

Во время встреч будут обсуждаться актуальные вопросы повестки дня ООН и глобальные геополитические процессы, включая региональную безопасность и международные последствия войны России против Украины, вопросы устойчивого развития и реформы структур ООН.

В пятницу, 5 июля, в 19:45 Браже и Фрэнсис примут участие в дискуссии фестиваля "Lampa" в Цесисе о роли малых государств в ООН.

Как отмечает МИД, визит председателя Генассамблеи ООН - возможность рассказать об опыте и приоритетах Латвии, которая претендует на членство в Совете Безопасности ООН в 2026-2027 гг.

Членство Латвии в Совбезе ООН является одной из долгосрочных внешнеполитических целей государства. Новые члены будут избраны в совет в июне 2025 года, и для избрания Латвии необходима поддержка двух третей стран-членов ООН.

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