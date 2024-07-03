Министерству образования и науки (IZM) нужно прилагать гораздо больше усилий к привлечению молодых учителей и их удержанию в профессии, говорится в ревизии Государственного контроля, так как треть молодых учителей покидают сферу образования уже в течение первых пяти лет. Как показывают данные опроса учителей, причины, по которым они прекращают трудовые отношения, очень разные, в том числе непрерывные изменения в системе образования, нехватка учебных материалов, недовольство зарплатой.

По оценке ревизоров, реорганизация школьной сети в некоторых самоуправлениях прошла лишь "на бумаге", а модель финансирования "школьник в самоуправлении" не обеспечивает ясного, прозрачного расчета финансирования и не основана на оценке работы педагогов.

Госконтроль отмечает, что ежегодно по программам педагогического образования выпускается более 1000 человек, и 81% выпускников начинают работать в образовании, но 33% молодых учителей уходят из школ в течение первых пяти лет. Причинами нехватки учителей являются не только недостатки в планировании подготовки учителей и невозможность подготовить необходимое количество учителей, но и другие факторы, связанные с поддержкой работы учителя.

Госконтроль отмечает, что воспроизводство учителей не планируется эффективно. Планирование бюджетных учебных мест для будущих педагогов основано не на качественных данных по запросу, а в основном на количестве студентов, подавших заявления и принятых на педагогические образовательные программы в предыдущие годы. По всем предметам количество специалистов, подготовленных за последние шесть лет, недостаточно. Например, по естествознанию, географии, физике, химии и биологии пенсионного возраста достигли 498 или 8% педагогов, а близки к пенсионному возрасту - 1108 или 17%, но подготовлено только 180 молодых учителей. С другой стороны, количество учебных мест для педагогов специального образования и социальных педагогов за последние шесть лет сократилось на 72%.

Хотя ответственность за наличие педагогов несет руководитель образовательного учреждения, на возможности найти учителей влияют недостатки в планировании их подготовки, считает Госконтроль. Также ревизоры пришли к выводу, что данные о причинах увольнения учителей не собираются и не анализируются.

В среднем 65% будущих учителей работают в сфере образования уже время учебы, и у 39% работа влияет на время, посвящённое учебе. Хотя работать педагогом может и человек, только получающий педагогическое образование, Министерство образования и науки не разработало поправки, которые определяли бы, при каких условиях студент может работать в образовательном учреждении, чтобы качество учебного процесса не страдало и студенты не были перегружены.

Госконтроль признает, что IZM приняло ряд мер по устранению дефицита педагогов, но не все они были хорошо продуманными и эффективными. Кроме того, большинство этих мер начались только 2023/2024 году, то есть с опозданием.

Учителя не имеют достаточной профессиональной поддержки, а предложения по дальнейшему образованию лишь частично основаны на их потребностях. Только 31% учителей заявили в опросе, что курсы, пройденные за последние три года, отвечали их потребностям и обеспечили необходимое повышение компетентности. 53% педагогов заявили, кто курсы не качественные, им не хватает времени на обучение или темы не соответствуют потребностям.

Учителям нужен поддерживающий персонал — ментор, консультант по обучению, педагог-методист, но их наличие зависит от финансовых возможностей каждого самоуправления.

Социальная и эмоциональная поддержка также доступна педагогам только частично. Не менее 85% участников опроса испытывают повышенный стресс, вызванный отсутствием учебных материалов, неуверенностью в зарплате, неуважением со стороны учащихся и их родителей, непропорциональной нагрузкой. 41% педагогов заявили, что за последние два года сталкивались с эмоциональным насилием на рабочем месте. Лишь половина, или 47%, имеют оплаченную самоуправлениями медицинскую страховку.

В 2024 году на обеспечение медицинского страхования с максимально допустимой суммой взносов для всех преподавателей общеобразовательных учреждений потребовалось бы около 18,2 млн евро.

Зарплата и нагрузка — важные факторы, влияющие на желание учителя оставаться в профессии, отмечает Госконтроль. Средняя зарплата в общественном секторе составляет 1397 евро, а средняя ставка зарплаты учителей колеблется от 1257 до 1780 евро, средняя брутто-зарплата - от 485 до 1384 евро. Кроме того, учителя по-прежнему узнают размер своей зарплаты на новый учебный год только через месяц после его начала, что затрудняет личное финансовое планирование. Есть учителя, которые работают две, три и даже пять ставок, что составляет до 196 часов работы в неделю.

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