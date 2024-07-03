Болезненные решения в контексте налоговой политики еще придется обсуждать в коалиции, заявила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в программе "900 секунд" на телеканале TV3.

По ее словам, рабочая группа по налоговой политике начала работу еще при предыдущем правительстве, и вложено очень много труда. Ожидания высоки, но у каждой из участвующих организаций — в своем направлении, и правительству вряд ли удастся учесть все интересы.

Для Силини важно упрощение налогообложения, и это то направление, в котором нужно двигаться. Однако коалиции все равно придется говорить о болезненных решениях в налоговой политике. Силиня хочет понять, каким может быть результат таких болезненных решений.

Она напомнила о том, что единственным приоритетом бюджета объявлена безопасность, и сейчас под безопасность подводится все что угодно, но это не так. "Я обязательно буду смотреть через эту призму - добьемся ли мы в результате безопасности и упрощения налогообложения. Все остальное - лишнее", - сказала Силиня, добавив, что людям не следует беспокоиться, потому что правительство пересмотрит налоги таким образом, чтобы это принесло больше пользы населению.

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