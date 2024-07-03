Пока русские не интегрированы, они будут с кулаком в кармане, так в интервью газете "Diena" оценил ситуацию в латвийском обществе бывший лидер партии "Согласие" Янис Урбанович, под руководством которого партия не смогла попасть в 14-й Сейм после того, как Россия начала войну против Украины и "Согласие" позиционировалась как неодобряющая российскую агрессию политическая сила, сообщает агентство LETA.

По оценке Урбановича, долгие годы в Латвии была парадоксальная ситуация, когда большинство [латыши] вело себя как меньшинство и меньшинство [русские] вели себя как большинство. "И тогда война, начатая русскими против украинцев, резко освободила все тормоза, всю сдержанность, всю умеренность, латыши так очень быстро наращивали свои мажоритарные качества, заявляли о своих правах большинства и строго на это шли. Это, особенно запреты на язык и культуру, в очень большом количестве вызвало такую горечь и гнев у многих, но не сделало русских Латвии меньшинством. Они все равно не считают себя меньшинством, они особая, большая, многочисленная и слабо интегрированная часть латвийского общества с кулаками вместо фиг", - заявил бывший политик.

По его словам, сейчас наблюдается "эскалация странности". "Мы, латыши, слишком долго были немажоритарными, и эта спешка, которая объективна, я ее не осуждаю, лучше позже, чем никогда, надеть свое право на латышскость, на соблюдение государственных принципов и, в конце концов, на любовь к общей родине, объективна, так жаль, что ее не было изначально", - заявил Урбанович.

Бывший лидер "Согласия" все же надеется, что в будущем кто-то "пробьет этот стеклянный потолок" и русским голосам позволят пробиться к диалогу за столом правительства. "Все равно через какие голоса. Если будет представительство, то и качества изменятся. Ведь сейчас важны не качества, а аттракционы и резкие слова, а не рациональные предложения и достижение результатов. Пока русские не интегрированы во всю вертикаль, они будут с кулаком в кармане. Это нехорошо даже в мирные времена, но сейчас это особенно опасно", - добавил Урбанович.

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