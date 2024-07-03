В феврале этого года экспертная комиссия по латышскому языку Центра государственного языка рассмотрела вопрос о возможности отклонения от использования заглавных букв в написании некоторых имен собственных.

Эксперты единогласно не поддержали предложение некоего частного лица допустить отступления от использования заглавных букв в написании некоторых имен собственных - названия страны Российская Федерация и имен ее руководителей.

Эксперты поясняют, что такое написание допустимо в неофициальной индивидуальной переписке, но неприемлемо в официальном общении и документах.

Написание названия России с маленькой буквы практикуется, например, в Национальных вооружённых силах (НВС). По словам пресс-офицера командующего НВС Сандры Брале, писать Россию с маленькой буквы, например, в пресс-релизах - это не опечатка, а осознанный акт солидарности с украинскими коллегами. Брале добавила, что такая практика будет продолжена и в будущем.

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