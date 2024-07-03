Завод по производству модульных пороховых зарядов для артиллерийских боеприпасов мощностью 50 000 зарядов в год планируется построить в Иецавской волости, сообщил в интервью агентству LЕТА министр обороны Андрис Спрудс.

Завод планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году, хотя еще ведутся переговоры и с самоуправлением Бауского края. Первоначальная реакция самоуправления на планы по строительству завода была положительной.

Завод планируется строить на принадлежащей Министерству обороны территории, где уже имеется соответствующая инфраструктура. Затраты на строительство и закупку оборудования составят 12 млн евро, из них 1 млн евро - софинансирование Европейского союза.

На закупку сырья для производства артиллерийских боеприпасов потребуется около 15 млн евро в год. Закупать сырье планируется у партнеров в Италии.

Предусмотрено, что боеприпасы будут поставляться и латвийской армии.

Спрудс подчеркнул, что у местных жителей нет причин для беспокойства, поскольку завод будет безопасным, и перед началом производства будут проведены все необходимые проверки. Он отметил, что завод также станет вкладом в местную экономику, так как появятся новые рабочие места.

"Это будет выгодно всем - и государству, и оборонной промышленности и, конечно же, самоуправлению", - отметил министр обороны.

Как сообщалось, в конце прошлого года правительство одобрило создание государственного военно-промышленного предприятия ООО Valsts aizsardzības korporācija.

С учетом потребностей Национальных вооруженных сил Valsts aizsardzības korporācija будет создавать совместные предприятия с латвийскими и иностранными компаниями для производства конкретной продукции, тем самым укрепляя надежность поставок.

Одним из первых проектов Valsts aizsardzības korporācija является строительство завода по производству 155-миллиметровых модульных пороховых зарядов совместно с финско-норвежской компанией Nammo и французско-итальянской Nexter.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !