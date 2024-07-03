Под воздействием трагических автоаварий минувших недель было принято решение утроить количество радаров средней скорости на латвийских автодорогах. Кроме того, Министерство сообщения (SM) планирует продвигать изменения, которые предусматривали бы штрафовать автомобилистов и за превышение скорости до 10 км/ч. Об этом в среду, 3 июля, на пресс-конференции Минсообщения сообщил министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные"), передает Lsm.lv.

В конце июня на латвийских автодорогах произошло несколько трагических происшествий, были погибшие. В этом году за первые шесть месяцев удвоилось число ДТП с участием грузовиков.

Министр сообщения на пресс-конференции оценил, что ситуация на дорогах Латвии критическая, отметив, что это общая ответственность всего общества вырваться из ситуации, при которой в Латвии больше всего погибших на дорогах во всем Евросоюзе.

Бришкенс отметил, что на политическом уровне улучшение безопасности дорожного движения впредь будет одним из высших приоритетов министерства. Поэтому будет уделено повышенное внимание улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры, а также контролю разрешенной скорости движения, ужесточению наказаний и улучшению культуры вождения.

Министр сказал, что принято решение утроить количество радаров средней скорости на латвийских автодорогах.

Сейчас радары средней скорости работают на 16 участках дорог. Актуальную карту с радарами средней скорости можно посмотреть здесь.

Бришкенс также сказал, что "необходимы монетарные инструменты мотивации", поэтому Минсообщения планирует продвигать изменения, которые предусматривали бы для водителей транспортного средства штрафы и за превышение разрешенной скорости движения до 10 км/ч.

Сейчас за превышение разрешенной скорости движения до 10 км/ч водитель транспортного средства может получить только предупреждение.

Минсообщения также начало новый подход к аудиту ДТП, чтобы в дальнейшем делать основанные на данных выводы, после которых предпринимать соответствующие действия, сказал министр.

"Очень важно способствовать пониманию обществом того, что наказание неизбежно. Понятно, что недостаточно просто ужесточать штрафные санкции. Важно, что мы эти санкции также применяем и на уровне экипажей, и на уровне технических вспомогательных устройств полноценно используем. Надо думать и о техническом состоянии автомобиля и навыках автомобилистов. Это и история про общую культуру вождения в Латвии", - заявил министр.

Как уже сообщалось, в конце июня за несколько дней на латвийских автодорогах произошло несколько трагических происшествий с погибшими.

Во вторник, 25 июня, в Салдусском крае на автодороге Рига — Лиепая произошло две автоаварии с жертвами. В одной из них, в Блиденской волости, погибли три человека, а в другой, в Зирнинской волости, погиб водитель.

В среду, 26 июня, на этой же автодороге в волости Блидене Салдусского края произошла еще одна трагическая авария, в которой при лобовом столкновении легковой и тяжелой машины погибли 2 человека.

Latvijas Valsts ceļi после случившегося приняло решение провести для участка Лиепайского шоссе экстренный аудит безопасности.

А в пятницу, 28 июня, на Вентспилсском шоссе в волости Тумес Тукумского края столкнулись три грузовика. Две из машин загорелись после столкновения, один водитель погиб.

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