Председатель Комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Андрис Берзиньш (ZZS) скорее не поддерживает идею сокращения компенсаций листков нетрудоспособности, так как работающий будет проигравшим, сообщает агентство LETA.

Комментируя информацию работодателей о том, что наблюдается необоснованная выдача листков нетрудоспособности, политик выразил агентству LETA мнение, что есть достаточно честных людей. "Только исходя из того, что это может быть недобросовестность, не хотелось бы с этим соглашаться", - сказал глава комиссии.

Берзиньш подчеркнул, что дискуссия о сокращении компенсации листков нетрудоспособности ведется уже лет пять. Депутат понимает, что по этому поводу есть разные мнения - предприниматели идею поддерживают, а профсоюзы категорически против.

Руководитель ответственной комиссии не оптимистично настроен по поводу идеи, подчеркнув, что уже сейчас большая тяжесть ложится на работающих. А впереди еще и бюджетные, и налоговые вопросы, отметил политик.

Если в комиссии будут "очень серьезные" аргументы и анализ, Берзиньш допускает, что может и изменить свое мнение.

Как сообщалось, Министерство экономики предлагает сократить компенсации по листкам нетрудоспособности. К дискуссии об этом готово и Министерство благосостояния.

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