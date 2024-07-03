Рижская пенсионерка, ранее работавшая в финансовой и производственной сфере, выиграла в мгновенную лотерею Miljons один миллион евро. За историю существования лотереи такой выигрыш выпадает во второй раз.

"Мне очень приятно приветствовать второго победителя мгновенной лотереи Miljons. Мы, Latvijas Loto, очень ждали этой новости, ведь благодаря нашей национальной лотерее еще одна семья сможет реализовать свои мечты, а также пополнится бюджет Рижского самоуправления. В свою очередь, мы, Latvijas Loto, продолжим заботиться об ответственной игре, которая не только развлекает, но в случае успеха дает очень хорошую возможность улучшить жизнь", - заявил глава правления Latvijas Loto Эдгарс Лединьш.

Победительница лотереи - разговорчивая, экстравертная и счастливая рижанка, которая считает, что лотерея — приятное развлечение в ее жизни. Раньше самый крупный ее выигрыш составлял 1000 евро, но часто выигрывала и по 5, и по 50 евро.

"Я считаю, что мне везет в лотереях, и миллион евро теперь тому подтверждение", - смеется рижанка.

В тот день, когда счастливая обладательница выигрыша купила в интернете лотерейный билет мгновенной лотереи, она не особо рассчитывала на крупный выигрыш.

"Когда я увидела выигрыш на экране компьютера, сразу же сфотографировала и отправила детям. Они тоже не верили в такое большое везение, поэтому я решила позвонить в офис Latvijas Loto. Во время разговора информация подтвердилась", - рассказала победительница.

Большую часть выигрыша она планирует подарить своим детям и внукам, но пока понятия не имеет, как и на что потратить свою долю выигрыша.

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